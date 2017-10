Cháy vé buổi ra mắt quyển tự truyện của Sir Alex

(TNO) Dù không còn dẫn dắt Manchester United (M.U) nữa, song huấn luyện viên (HLV) Alex Ferguson vẫn thu hút được sự quan tâm đông đảo từ người hâm mộ. Điển hình, buổi giới thiệu về quyển tự truyện sắp được ra mắt người đọc tại Manchester vào tháng tới đã bán sạch vé trong vỏn vẹn 20 phút.

Sir Alex sẽ cho ra mắt tự truyện nói về 26 năm sự nghiệp dẫn dắt M.U - Ảnh: Sport Mail

Tháng 10 tới đây, những ai yêu mến chiến lược gia người Scotland sẽ có cơ hội tận mắt chứng kiến thần tượng xuất hiện trên sân khấu diễn thuyết hẳn hoi.

Không chỉ vậy, họ còn được dịp hiểu thêm về những tâm tư, cũng như các khía cạnh chưa hề được công bố suốt thời gian 26 năm dẫn dắt “quỷ đỏ” thành Manchester của cựu HLV Alex Ferguson thông qua quyển tự truyện “My Autobiography” (tạm dịch: Tự truyện của tôi).

Theo kế hoạch, cựu HLV Alex Ferguson sẽ thực hiện 5 chuyến đi từ Anh, sang Scotland đến Ireland để quảng bá cho quyển tự truyện của mình. Trước mắt, nhà cầm quân nổi tiếng này sẽ có buổi giới thiệu sách vào ngày 28.10 tại trung tâm The Lowry Art and Entertainment (Manchester, Anh). Sau đó, Sir Alex sẽ tiếp tục di chuyển đến London, Glasgow, Aberdeen và Dublin.

Theo Sport Mail, do lượng vé tại trung tâm The Lowry Art and Entertainment có hạn, vì vậy nhiều người đã không ngần ngại xếp hàng tại khu vực bán vé từ rất sớm. Quả thật, ngay khi đồng hồ điểm 10 giờ sáng hôm thứ sáu (13.9), tức thời gian vé được tung ra bán, thì đông đảo các khán giả đã ồ đến mua và kết quả dẫn đến việc “cháy vé” chỉ 20 phút sau đó.

Cũng liên quan đến HLV Alex Ferguson, trang Sportmole cho biết dù đã chia tay sự nghiệp cầm quân hồi tháng 5 qua, nhưng công việc của ông hiện giờ vẫn rất tất bật. Đó là bởi ngài Alex liên tục tham gia vào các hoạt động xã hội.

Mới đây, người đàn ông có biệt danh “máy sấy tóc” này đã trực tiếp cầm xẻng và thực hiện việc đào đất như một công nhân thực thụ. Tuy nhiên, đây chỉ là hành động mang tính tượng trưng cho việc xây dựng trại tế bần Kilbryde hòng giúp đỡ các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo ở quê hương Scotland của ông.

Được biết, cựu HLV Alex Ferguson tham gia sự kiện này với tư cách khách mời, cũng như hỗ trợ kinh phí để xây dựng trại tế bần.

Đức Trường