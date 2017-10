Chicharito và Barcelona khiến người mẫu Playboy khó xử

(TNO) Dù mới đến Tây Ban Nha, nhưng tiền đạo Javier Hernandez, người có biệt danh 'Chicharito' của Real Madrid nhanh chóng trở thành gương mặt được các người đẹp yêu mến.

Chicharito vừa ghi bàn thắng giúp Real Madrid vào bán kết Champions League - Ảnh: AFP Chicharito vừa ghi bàn thắng giúp Real Madrid vào bán kết Champions League - Ảnh: AFP

Mới đây, trang Twitter của Chicharito vừa xuất hiện một fan đặc biệt đặt chế độ theo dõi. Đó là chân dài bốc lửa người Peru Olinda Castaneda, người mẫu của tạp chí Playboy. Được biết, Olinda "kết" tay săn bàn người Mexico sau màn trình diễn ấn tượng trong trận Real Madrid thắng Atletico Madrid 1-0 ở tứ kết lượt về Champions League.



Đó là trận đấu Chicharito sắm vai người hùng khi ghi bàn quyết định giúp Real giành vé vào bán kết. Chứng kiến màn trình diễn đó, Olinda hết lời khen ngợi chân sút này khi chia sẻ trên Twitter: "Những nỗ lực đã được tưởng thưởng. Anh ấy tới Real Madrid với vai trò dự bị, nhưng lại toả sáng khi được trao cơ hội. Hoan hô Chicharito Hernandez".



Dù vậy, Olinda lại đang khó xử vì cựu tiền đạo M.U. Số là cô nàng rất mê Barcelona, trong khi Chicharito lại thi đấu cho Real Madrid, kình địch đội bóng xứ Catalan. Tại La Liga, hai đội đang so kè quyết liệt để giành chức vô địch. Ngoài ra, Barcelona và Real còn có khả năng vào chung kết Champions League, nếu hạ được Bayern và Juventus.



Tuy nhiên, Olinda rất rõ ràng với tình cảm của mình. Trả lời phỏng vấn trên Corriere of the Sport, người mẫu Playboy một lòng ủng hộ Barcelona khi cho biết đội nhà sẽ giành chức vô địch Champions League. Cũng có thể vì chân dài quyến rũ này biết Chicharito đã có “đối tượng” là nữ phóng viên Lucia Villalon nên không mạnh dạn tiến tới.

Đức Trường