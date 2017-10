Chờ xem nhà vô địch F1 múa võ

(TNO) Tài năng trên đường đua F1 của siêu sao Sebastian Vettel là điều không thể chối cãi. Nhưng sắp tới đây, tay đua đội Red Bull sẽ xuất hiện trên màn ảnh với tư cách một diễn viên phim hành động.

Celina Jade đang hướng dẫn một số động tác cho Vettel - Ảnh: Reuters

Theo báo The Sun, Sebastian Vettel vừa thực hiện những cảnh quay trong một bộ phim ngắn mang tên Kung Fu Vettel: Drive of the Dragon tại phim trường nằm bên ngoài Thượng Hải, gần địa điểm diễn ra chặng đua Chinese Grand Prix sẽ được thi đấu vào ngày chủ nhật này (15.4).

Trang Gmanetwork.com cho biết đoạn phim nói trên nằm trong chiến dịch quảng cáo hình ảnh của đội đua Red Bull và sẽ được trình chiếu vào tháng 5 tới.

Tại phim trường, nhà vô địch F1 của mùa giải 2010 và 2011 đã được chỉ bảo một số động tác cơ bản về quyền thuật bởi người mẫu kiêm nữ viên điện ảnh khả ái người Trung Quốc, Celina Jade. Bên cạnh sự xuất hiện của Vettel, đoạn phim nói trên còn có mặt tay đua nổi tiếng Mark Webber, đồng đội của Vettel ở đội Red Bull.



Vettel thích thú khi múa võ, đi quyền - Ảnh: Reuters

“Cảm giác lần đầu tiên được thử sức với kung-fu thật tuyệt. Bạn biết đấy, có rất nhiều thứ tôi cần phải nhớ khi thực hiện những động tác. Song, giữa kung-fu và đua F1 cũng có những điểm tương đồng nhau như phải thực hiện đúng động tác vào đúng thời điểm, giữ cân bằng…”, Vettel thích thú cho biết trên The Sun.

Sebastian Vettel từng trải qua một mùa giải rực rỡ hồi năm 2011 khi về nhất 11 chặng và lập kỷ lục 15 lần giành pole (vị trí xuất phát đầu tiên). Tuy nhiên, anh lại thi đấu không thành công trong mùa giải mới khi chưa giành được thắng lợi nào và hiện đang xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng sau hai chặng đua.

Thế nhưng, biết đâu sau khi được người đẹp Celina Jade hướng dẫn những kỹ thuật trong kung-fu, Vettel sẽ tích cóp được những kinh nghiệm cần thiết có thể áp dụng sang đua xe F1 để tỏa sáng trở lại.

Khánh Uyên