Chuyện hậu trường

Carragher năm nay đã 32 tuổi, nên anh không thể bỏ qua cơ hội mà HLV Fabio Capello dành cho anh ở World Cup 2010.

Trận đấu cam go ở Philippines của Pacquiao

Tay đấm vô địch thế giới Manny Pacquiao có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ở Philippines, nhưng những thách thức mà anh sẽ phải đối mặt với tư cách một chính trị gia chắc chắn còn dữ dội hơn bất kỳ đối thủ nào trên sàn đấu. Trong quá trình tranh cử, Manny Pacquiao từng hứa sẽ cải thiện đời sống của người dân vùng Sarangani, đặc biệt lời hứa xây dựng một bệnh viện. Tỉnh Sarangani có 400.000 dân, nhưng lại chưa có một bệnh viện nào. Chờ xem võ sĩ Pacquiao sẽ làm thế nào để hạ đo ván tình trạng đói nghèo ở Sarangani trong nhiệm kỳ 3 năm đại diện cho tỉnh trong hạ viện Philippines.

Armstrong vẫn tiếp tục cưỡi “ngựa sắt”

Chỉ hai ngày sau cú ngã xe buộc anh phải rời cuộc đua Tour of California do chấn thương khuỷu tay và rách một đường phía dưới mắt trái phải may 8 mũi, Lance Armstrong đã lại leo lên “ngựa sắt” đạp theo đội. Tay đua người Mỹ ghi trên Twitter: “Tôi “đua” thoải mái trong 90 phút và dễ dàng vượt qua nhiều người”. Xem ra Lance Armstrong đang chuẩn bị tích cực cho Tour de France, diễn ra sau hơn tháng nữa.

Với Lin Dan, tình bạn còn quý hơn danh hiệu vô địch

Tay vợt 3 lần vô địch thế giới Lin Dan tuyên bố anh không quan tâm nhiều đến ngôi vị tay vợt cầu lông số 1 thế giới, bằng việc được kết bạn với đối thủ của mình là Lee Chong Wei. Thật ra, tay vợt Trung Quốc đã đạt mọi vinh quang trong thể thao: huy chương vàng thế vận hội, danh hiệu vô địch thế giới, cùng nhiều danh hiệu khác. Và Lin Dan vẫn khiến tay vợt hàng đầu của Malaysia là Lee Chong Wei phải nếm mùi thất bại trong trận bán kết giải Thomas Cup ở Kuala Lumpur, Malaysia. Đây là trận thua đầu tiên của Lee Chong Wei trong 19 trận gần đây nhất.

Hạnh Ngân

(Theo AFP, Reuters)