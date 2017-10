Chuyện hậu trường

Chuyện là hai nhà ngoại giao đã đánh cược với nhau về kết quả trận đấu giữa Mỹ và Anh ở vòng bảng World Cup 2010 tại Nam Phi, theo đó ai thua sẽ phải bơi mà vẫn mặc đồ vét. Sau khi trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1, xem như hai vị đại sứ đều phải chịu ướt rồi. Ngày 23.7, khi hai nhà ngoại giao gặp lại nhau ở thủ đô Tajikistan, họ quyết định “chung độ” trước sự chứng kiến của một số khách mời. Áo quần cả hai đều ướt lướt thướt, nhưng tinh thần của họ thì chẳng ướt tí nào.

Anelka kiện L’Équipe. Tiền đạo Nicolas Anelka đã đâm đơn kiện nhật báo thể thao Pháp L’Équipe về bài báo ngày 19.6, tường thuật những lời đả kích của anh với HLV đội tuyển Pháp Raymond Domenech trong thời gian giải lao của trận gặp Pháp gặp Mexico (Pháp thua 0-2). Anelka xác nhận có lớn tiếng với ông Domenech, nhưng không dùng những câu từ như L’Équipe đã đăng. Việc L’Équipe “gán” những từ ngữ thô tục vào miệng anh là một hành động phỉ báng, làm mất danh dự của anh. Chuyện tranh cãi diễn ra trong phòng thay đồ của tuyển Pháp, nhưng chưa rõ từ đâu L’Équipe có được tin tức này.

Walcott khóc vì thất vọng. Theo Walcott thừa nhận, anh đã không cầm được nước mắt khi nhận được tin Fabio Capello gạt tên mình khỏi tuyển Anh tham dự World Cup 2010. Walcott vốn tự tin sẽ được sang Nam Phi thi đấu sau khi có tên trong danh sách sơ bộ 30 cầu thủ. Thế rồi trong khi đang chơi golf cùng một người bạn và một người em họ, Walcott nhận điện thoại của Capello báo tin anh bị loại: “Tôi rất tiếc. Tôi sẽ không đưa cậu sang Nam Phi, nhưng chúng ta sẽ gặp lại nhau năm 2012 ở VCK EURO. Cậu cứ thoải mái nghỉ ngơi”. Walcott lúc đó đã nghẹn lời vì thất vọng, và đã không cầm được nước mắt; nhưng anh cho biết khi không được cùng đồng đội ở Arsenal ra sân, anh cũng buồn nhiều như thế.

Nhà Williams bị knock-out vì chấn thương. Tay vợt Mỹ Venus Williams không thể tham dự giải Cincinnati mở rộng do chấn thương đầu gối tái phát sau khi trở lại tập luyện được 3 tuần lễ. Trước đó, cô em Serena Williams, tay vợt nữ số 1 thế giới, cũng tuyên bố rút lui khỏi giải Cincinnati và Montreal, do chân phải bị đứt do mảnh ly vỡ trong nhà hàng.

Hạnh Ngân

(Theo AFP, Reuters)