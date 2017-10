Chuyện hậu trường

(TNTS) Gió không chiều lòng Oh Eun-Sun Cho đến cuối tuần qua, nữ VĐV leo núi Hàn Quốc Oh Eun-Sun, 44 tuổi, vẫn chưa thể trở thành người phụ nữ đầu tiên chinh phục tất cả 14 ngọn núi cao trên 8.000m của thế giới. Nguyên do là sức gió ở đỉnh Annapurna rất mạnh, thậm chí tuyết rơi khá dày, nên Oh Eun-Sun buộc sẽ phải đợi đến khi thời tiết tốt hơn để leo lên đỉnh núi.

Mô tả Gió không chiều lòng Oh Eun-Sun (TNTS) Cho đến cuối tuần qua, nữ VĐV leo núi Hàn Quốc Oh Eun-Sun, 44 tuổi, vẫn chưa thể trở thành người phụ nữ đầu tiên chinh phục tất cả 14 ngọn núi cao trên 8.000m của thế giới. Nguyên do là sức gió ở đỉnh Annapurna rất mạnh, thậm chí tuyết rơi khá dày, nên Oh Eun-Sun buộc sẽ phải đợi đến khi thời tiết tốt hơn để leo lên đỉnh núi. Bolt chia tay cự ly 400m “Tia chớp” Jamaica - Usain Bolt, vừa quyết định sẽ không thi đấu cự ly 400m trong một thời gian, để tập trung sức cho cự ly 100m. Bolt, 23 tuổi, đã lập kỷ lục thế giới các cự ly 100m, 200m và tiếp sức 4x100m tại Olympic 2008. Còn tại giải vô địch điền kinh thế giới tổ chức tại Berlin hồi năm ngoái, anh giành tiếp 3 HCV và lập thêm 2 kỷ lục thế giới. Asahoryu mê trồng hoa Chỉ mới vài tháng trước, vào ngày 4.2, nhà vô địch sumo Asashoryu, người Nhật 29 tuổi, tuyên bố từ giã thế giới sumo sau vụ tai tiếng uống rượu say xỉn dẫn đến đánh lộn, quậy phá tại một hộp đêm. Ấy thế mà nay Asashoryu lại chuyển sang mê trồng hoa và làm vườn. Thậm chí anh đang chuẩn bị để tham gia Triển lãm hoa Chelsea tổ chức tại Anh vào tháng tới. Anh đang làm việc cho một người bạn và cũng là một nghệ nhân làm vườn nổi tiếng của Nhật Bản là Kazuyuki Ishihara. Lechkov mất chức thị trưởng Yordan Lechkov, huyền thoại bóng đá một thời của Bulgaria, vừa phải dọn khỏi Văn phòng thị trưởng Sliven do bị tòa án địa phương buộc tội lạm dụng quyền lực. Ông Lechkov, 43 tuổi, được lệnh tạm dừng công việc thị trưởng để tạo điều kiện cho quá trình điều tra những việc làm sai trái của ông, trong đó có việc giảm giá đất thành phố mà không có ý kiến hội đồng thành phố, ép cơ quan thuế lờ đi chuyện xem xét lại báo cáo thuế của nhiều công ty. Trong khi đó Lechkov cho rằng các chính trị gia đối lập đứng sau những cáo buộc này, bởi ông luôn quyết liệt đấu tranh chống nạn tham nhũng ở địa phương kể từ khi đảm nhiệm chức vụ Thị trưởng Sliven năm 2003. Poulte bị chấn thương đầu gối trái VĐV golf người Anh - Ian Poulter, xin rút khỏi giải US PGA Zurich Classic do đầu gối chân trái bị chấn thương. Việc Poulter vắng mặt sẽ tạo cho tay golf số 3 thế giới Steve Stricker trở thành ứng viên sáng giá cho danh hiệu vô địch giải, bởi Stricker là VĐV duy nhất nằm trong top 10 thế giới tham gia giải có trị giá giải thưởng là 6,2 triệu USD. Tham vọng to lớn của Balotelli Mặc dù thi đấu lờ đờ trong trận bán kết lượt đi Champions League, cầu thủ trẻ của Inter Milan - Mario Balotelli, vẫn mạnh miệng tuyên bố rằng anh sẽ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tiền đạo 19 tuổi này chỉ được tung ra sân thi đấu trong gần 20 phút, và trong mắt những đồng đội ở CLB như Dejan Stankovic, thủ quân Javier Zanetti, thì Balotelli hãy còn là trẻ con, cần có thời gian để trưởng thành ở trong cũng như ngoài sân cỏ. Pearson chê Duffen thiển cận Chủ tịch CLB Hull - Adam Pearson, lên tiếng chê người tiền nhiệm Paul Duffen là thiển cận, thiếu cả “khả năng kinh doanh” lẫn “tinh thần trách nhiệm” khi tiêu những khoản tiền mà CLB nước Anh chẳng có khả năng chi. Hull hiện đang nằm trong nhóm cuối bảng của giải Ngoại hạng Anh. Duff thay thế Pearson hồi tháng 6.2007 nhưng đến tháng 10 năm ngoái thì từ chức, và Pearson trở lại vị trí trước đó của ông. Mattia Gavazzi dính cocaine Cua-rơ Ý - Mattia Gavazzi, của đội CSF bị treo giò tạm thời sau khi mẫu thử nước tiểu của anh hồi cuối tháng 3 cho kết quả dương tính với cocaine. Mẫu thử của Gavazzi, 26 tuổi, được lấy trong thời gian anh tham dự Tuần lễ Lombardy. Nay anh đang yêu cầu được xét nghiệm mẫu B theo quy định. Gavazzi là con trai của Pierino Gavazzi, từng đoạt chức vô địch cuộc đua Milan – San Remo năm 1980. Hạnh Ngân

(Theo AFP, Reuters)