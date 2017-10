Chuyện hậu trường

Navratilova mắc bệnh ung thư

Làng banh nỉ thế giới vừa đón nhận tin buồn: huyền thoại Navratilova bị ung thư vú. Navratilova, 53 tuổi, đã giải phẫu và sẽ tiếp tục trị liệu bằng phóng xạ trong 6 tuần từ tháng 5 tới. Tay vợt từng giành 18 danh hiệu Grand Slam cho biết bà rất may mắn vì sớm phát hiện được bệnh, khi khối u chưa di căn.

Sneijder lên xe hoa

Hạnh phúc ngất ngây sau khi ghi bàn thắng vào lưới CSKA Moscow giúp Inter Milan vào bán kết Champions League, tiền vệ Wesley Sneijder còn có thêm một niềm vui lớn khác. Cầu thủ người Hà Lan chính thức lên xe hoa với Yolanthe Cabau trong lễ cưới được tổ chức bí mật ở khách sạn Intercontinental Amstel.

Sir Ferguson giải khuây bằng đua ngựa

Thất vọng do không thể đưa M.U vào bán kết Champions League, HLV A.Ferguson đã giải khuây bằng đua ngựa. Dù đội bóng của Ferguson thua trên sân cỏ, nhưng con ngựa của ông lại giành chiến thắng ở Totesport Bowl, thuộc giải đua ngựa hạng nhất nước Anh.

Fernando Torres “ghi bàn” trong bếp

Mới đây, tiền đạo Fernando Torres đã đăng ký tham gia chương trình “Come Dine with me” của kênh truyền hình Channel 4. Tiền đạo chủ lực của CLB Liverpool tỏ ra rất háo hức và khoe rằng anh cũng có tài nấu ăn siêu đẳng không kém tài ghi bàn trên sân cỏ.

Tiger Woods lại bị tố cáo

Tay golf số 1 thế giới - Tiger Woods, vẫn chưa hết rắc rối với scandal tình ái. Ngay khi Tiger Woods vừa trở lại thi đấu ở giải US Masters tại Augusta, thì danh sách tình nhân của anh lại xuất hiện thêm cái tên mới. Bóng hồng mới này là cô hàng xóm Raychel Coudriet kém Tiger Woods 12 tuổi, và họ đã biết nhau từ khi Raychel mới 14 tuổi. Nay, cô sinh viên Raychel Coudriet 22 tuổi vừa lên tiếng tố cáo tay golf này dụ dỗ và lạm dụng tình dục cô hồi năm ngoái.

“Ro béo” lại có con

Vừa qua, sau khi ghi bàn cho CLB Corinthians, cựu tiền đạo tuyển Brazil Ronaldo lại đón thêm một niềm vui mới. Cô bạn gái của “Người ngoài hành tinh” là Maria Beatriz Anthony vừa sinh cho anh một cô con gái tại Bệnh viện Albert Einstein ở Sao Paulo, Brazil. Đây là đứa con thứ 3 trong “sự nghiệp yêu đương” của tiền đạo này.

Vợ Roman Abramovich mê làm giàu

Sau khi sinh con cho ông chủ giàu có CLB Chelsea - Roman Abramovich, người đẹp Dasha Zhukova lại tiếp tục sự nghiệp làm giàu của mình. Ngoài việc mở rộng thị phần nhãn hiệu thời trang Kova & T, Zhukova còn kiêm luôn việc quản ký tạp chí Pop.

Pique phát hành tự truyện

Trung vệ trẻ của CLB Barcelona - Gerard Pique, vừa tung ra cuốn tự truyện của có nhan đề: The Away and Return Legs. Cuốn tự truyện kể về cuộc đời và sự nghiệp hết sức vất vả khi Pique bắt đầu nghiệp “quần đùi áo số” ở lò đào tạo La Masia, sau đó sang M.U trước khi trở lại và tỏa sáng ở Barcelona.

Tây Nnguyên

(theo AFP, Reuters, Daily Mail, The Sun)