Chuyện tình đẹp từ vụ khủng bố ở giải Boston Marathon

Sau một bản tin New York Post hôm 1.2, người hâm mộ thể thao Mỹ nói riêng và thế giới nói chung đã gửi tràn ngập lời chúc hạnh phúc cho Sdoia và anh lính cứu hỏa Mike Materia khi đôi uyên ương tiết lộ kế hoạch đám cưới vào mùa thu năm nay. Tất cả đều cảm thấy ấm lòng và gần như quên đi nỗi kinh hoàng của vụ khủng bố trước mối tình giữa nạn nhân và ân nhân trong thảm kịch đau lòng tại một sự kiện thể thao quốc tế.

Theo tờ New York Post, Sdoia là một trong những người may mắn sống sót trong vụ nổ bom ở giải Boston Marathon vào tháng 4.2013 chấn động làng thể thao thế giới. Thời điểm ấy, Sdoia (cũng là một người nhiều lần tham gia các cuộc thi marathon quốc tế) là khán giả cổ vũ ở gần vạch đích trước khi quả bom thứ hai phát nổ. Trong sự hỗn loạn, Materia (37 tuổi) đã chạy đến trợ giúp và an ủi Sdoia (48 tuổi) trên đường đến Bệnh viện đa khoa Massachusetts cấp cứu bằng chiếc xe cảnh sát. “Tôi nói rằng tôi sẽ chết. Và anh ấy nói rằng tôi sẽ “không sao”, Sdoia nhớ lại.

Materia đã đến thăm hỏi nhiều ngày sau đó trong thời điểm Sdoia đang được chăm sóc đặc biệt trước khi cô bị cưa mất gần như hoàn toàn chân phải. “Tôi có lẽ không đẹp nhất khi lần đầu gặp anh ấy. Tôi đã rất đau đớn nhưng sau đó giữa chúng là những nụ cười”, nữ nạn nhân nói thêm. Và sau 1 tuần lễ, Sdoia và anh lính cứu hỏa trở thành bạn bè và Materia đã giúp cô theo dõi quá trình hồi phục và đi lại bằng chân giả.

Không lâu sau đó, Sdoia nảy sinh tình cảm với Materia (người mà cô gọi là “thiên thần hộ mệnh” và được đáp lại bằng một tình yêu ấm áp từ anh lính cứu hỏa. Cặp đôi bắt đầu hẹn hò rồi trở thành một trong những chuyện tình lãng mạn và đẹp nhất làng thể thao lẫn thế giới. “Tôi biết mình bắt đầu có tình cảm với anh ấy (Materia) bởi anh rất tốt bụng và chu đáo. Anh còn có nụ cười rất hiền”, Sdoia thổ lộ.

Chuyện tình đẹp đã giúp cặp đôi trở thành thiên sứ cho các hoạt động từ thiện ý nghĩa. Mới đây, Sdoia và Materia tham gia một cuộc thi leo 1.576 bậc thang được tổ chức hằng năm ở tòa nhà Empire State (New York, Mỹ) nhằm quyên tiền giúp đỡ cho quỹ những người khuyết tật theo đuổi thể thao và cuộc sống năng động. Họ còn chuẩn bị phát hành một cuốn sách có tên “Perfect Strangers” nói về những tình cảm, sự yêu thương, vượt qua nỗi đau của một số nạn nhân vụ đánh bom ở cuộc thi chạy danh tiếng Boston Marathon 2013.

Nguyên Khoa