Chuyện tình mập mờ của Shakira và Gerard Pique

Trong cuộc họp báo ngày 11.2 tại Barcelona trước khi cùng đội bóng di chuyển đến Gijon để làm khách trên sân Sporting trong khuôn khổ vòng 23 La Liga, HLV Pep Guardiola đã nói bóng gió về việc chàng trung vệ Tây Ban Nha Gerard Pique có mối quan hệ đặc biệt với cô ca sĩ người Colombia nóng bỏng Shakira.

Thật sự là ông Pep Guardiola cố tránh né những câu hỏi ngoài lề, không mang tính chuyên môn; thế nhưng cánh phóng viên lại cứ tới tấp tung ra những câu hỏi liên quan đến đời sống tình cảm của các cầu thủ Barca. Lúc đầu, ông Guardiola vẫn cứ vờ như là không hiểu, nửa đùa nửa thật phát biểu: "Tôi là một HLV tuyệt vời, một HLV rất tốt của các cầu thủ trên sân cỏ.



Shakira

Còn trong chuyện riêng tư của các cầu thủ, thì họ làm những điều mà họ cảm thấy thích". Và rồi như vô tình, ông lại khơi gợi: "Cầu thủ của tôi có quan hệ thân thiết với người đẹp thuộc giới ca sĩ. Các cầu thủ có quyền làm điều họ muốn với… đối tượng của họ". Phát biểu này của HLV Guardiola vô tình xác nhận Gerard Pique đang hẹn hò với Shakira.

Không có lửa làm sao có khói

Chàng trung vệ đang thi đấu cho Barcelona có mặt trong đội hình Tây Ban Nha đăng quang World Cup 2010 trên sân Soccer City, Johannesburg, Nam Phi. Chỉ trước đó vài tiếng, cô ca sĩ người Colombia đã khiến hơn 94.000 cổ động viên trên sân và khán giả truyền hình trên thế giới phấn khích và hứng khởi với phần biểu diễn cuồng nhiệt ca khúc Waka Waka. Xem ra trong mùa hè 2010, Shakira với Waka Waka không chỉ thiêu đốt người hâm mộ bóng đá, mà còn làm trái tim Gerard Pique loạn nhịp.

Theo một số tạp chí chuyên viết về WAGs (vợ và người yêu các cầu thủ), Shakira và Gerard Pique đã gặp gỡ và bắt đầu hẹn hò từ khi Shakira quay ca khúc chính thức của World Cup 2010. Theo báo El Periodico de Catalunya của thành phố Barcelona, Shakira và Pique đã bí mật đi lại với nhau từ mùa hè 2010. Trong khi đó tờ Univison - tờ báo dành cho người Mỹ gốc Latin - thậm chí đưa tin chi tiết về một cuộc hẹn hò của Shakira và Gerard Pique trong một nhà hàng ở Tây Ban Nha, kể cả chuyện đôi trai tài gái sắc này tình tứ trao nhau những nụ hôn nồng nàn…

Đến đầu năm nay, đề tài về mối quan hệ giữa Gerard Pique và Shakira trở nên hấp dẫn hơn với báo chí khi Shakira chính thức tuyên bố chia tay người bạn trai Antonio De La Rua sau 11 năm hẹn hò trên trang web riêng của mình. Chẳng những thế, Shakira còn chuyển đến Barcelona, trong một ngôi nhà sang trọng mà cô thuê ở vùng ngoại ô. Ngôi nhà này nằm trong một tu viện cũ, từng là địa điểm mà Shakira chọn để quay video ca khúc Loca nổi tiếng hồi năm ngoái. Lúc đó, Shakira đã tâm sự: "Tôi ước mình có một ngôi nhà ở đây, bởi tôi yêu Barcelona". Thế nhưng khi bị truy vấn lý do cô chuyển đến sống ở Barcelona là vì mối quan hệ thân thiết với Gerard Pique, thì Shakira lại đáp trả bằng một lời khuyên: "Các bạn không nên quan tâm đến những tin đồn".

Pique cũng nhanh nhảu phủ nhận những lời đồn đoán tiếp sau khi Shakira chia tay với De La Rua, còn anh thì chia tay cô bạn gái xinh đẹp Nuria Tomas. Mới tháng trước, khi trả lời cánh phóng viên ở phi trường Barcelona, Pique vẫn khẳng định: "Chúng tôi chỉ là bạn. Không hơn. Tôi chẳng biết gì về việc cô ấy chia tay với người yêu. Chúng tôi chỉ là bạn, thế thôi".

Trong thông tin được đưa lên trang web cá nhân của Shakira ngày 10.1.2011, Shakira và De La Rua cho biết họ đã quyết định kết thúc chuyện tình cảm từ tháng 8.2010, nhưng giữ kín chuyện này cho đến nay. Cả hai cho biết họ xem chuyện chia tay này là tạm thời và De La Rua vẫn tiếp tục là ông bầu, tiếp tục quản lý công việc của Shakira. De La Rua là con trai của cựu tổng thống Argentina. Thông tin này cũng khá bất ngờ, bởi trong nhiều cuộc phỏng vấn hồi năm 2009, Shakira luôn nói rằng cô đang chuẩn bị để có em bé.

Trong khi phần lớn cho rằng Gerard Pique chính là người thứ ba xen vào mối quan hệ của Shakira và De La Rua, thì tạp chí The Left Coast Mirror của Mỹ lại đưa tin Shakira chia tay Antonia De La Rue do anh cứ ép cô… bơm ngực, nhưng cô không đồng ý vì những ca khúc của cô đều có động tác vũ đạo rất mạnh, rất sôi động! Vũ đạo trong các ca khúc của Shakira rất bốc lửa, nhưng vóc người của người đẹp Colombia này lại khá nhỏ nhắn. Vòng eo của Shakira thon gọn, luôn giữ số đo 60 cm trong suốt 13 năm qua. Shakira rất tự hào về điều này và cô đã mua bảo hiểm phần hông của mình với giá 10 triệu USD.

Về vòng 1 khiêm tốn của mình, Shakira từng đưa vào ca khúc Whenever Wheever: May mắn là ngực của em nho nhỏ, nên anh không bị nhầm với núi cao. Thế nên khi Gerard Pique nói với Sharika rằng anh thích những người phụ nữ có vòng 1 nhỏ nhắn, anh đã chinh phục được cô: Sharika đã tìm được người yêu cô vì vòng 2 chứ không phải vòng 1. Hơn nữa, tuy Shakira 34 tuổi, nhưng cô có thân hình của một thiếu nữ 24 tuổi.

Tình trong như đã mặt ngoài còn e

Trong những tháng gần đây, mối quan hệ mập mờ giữa trung vệ Gerard Pique và ca sĩ Shakira đã trở thành đề tài nóng bỏng trong thế giới bóng đá và giải trí. Người trong cuộc ngoài miệng thì phủ nhận, nhưng cứ lâu lâu lại để lộ ra những tình tiết để người ngoài cuộc phỏng đoán, đồn thổi.

Gần đây nhất, là tấm ảnh tiệc sinh nhật thứ 24 của Gerard Pique tổ chức hôm 2.2 được chính anh đưa lên trang facebook của mình. Tấm ảnh lại khiến người ta nghĩ rằng giữa Gerard Pique và Shakira không chỉ đơn thuần là tình bạn. Trong ảnh, Shakira rạng rỡ trong bồ đầm ngắn màu đen ôm sát người, đứng cạnh nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật. Có thể Shakira còn có lý do khác để tươi vui như thế, bởi đó cũng là ngày sinh nhật của cô, sinh nhật thứ 34. Tuy nhiên, tấm ảnh này chỉ càng làm nhiều người tin rằng đôi trai tài gái sắc này đang hẹn hò nhau. Theo tờ The Sun, Gerard Pique đã rất hồi hộp và nôn nóng chờ đợi "cô chị" Shakira đến dự buổi tiệc này. Gerard Pique than thở với đồng đội Carles Puyol: "Tôi đã đi vòng vòng suốt 2 tiếng, ra vào những 4 cửa hàng trong khi chờ cô ấy đến!".

Nếu như một số người cho rằng chàng cầu thủ đẹp trai Gerard Pique tung hình tiệc sinh nhật lên facebook như một cách xác nhận ngầm về mối quan hệ đặc biệt với Shakira, thì một số khác lại đùa rằng Pique đã bỏ phí 150.000 euro với việc làm này. Chuyện là lời đồn về mối quan hệ này thì nhiều, nhưng bằng chứng lại hiếm hoi; thế nên một số tờ báo và trang mạng đã treo giá 150.000 euro cho tấm ảnh chụp chung đầu tiên của hai người. Cái giá này đã kéo cánh paparazzi đến túc trực 24/24 phía bên ngoài nhà của Pique, hy vọng có thể chộp được tấm ảnh có giá trị, nhất là sau khi HLV Pep Guardiola bóng gió về mối quan hệ khá thân thiết trên. Ấy vậy mà Gerard Pique lại tinh nghịch tặng không cho mọi người tấm ảnh chụp chung đầu tiên của hai người.

Những chuyện tình cầu thủ và ca sĩ luôn là đề tài hấp dẫn đối với báo chí, nhưng cho đến nay, chỉ có cặp Posh và David Beckham là bền vững nhất, dù gặp khá nhiều sóng gió. Chẳng bao lâu sau khi Cheryl và Ashley Cole chia tay, danh sách WAGs lại có thêm 3 cô ca sĩ xinh đẹp khác: Edurne, Frankie Sandford và Shakira.

Kể từ khi cùng ghi âm để làm từ thiện hồi giáng sinh năm ngoái, thủ môn David De Gea và Edurne đã công khai chuyện tình của họ khi tay trong tay dùng bữa tối trong một nhà hàng ấm cúng ở Madrid. Wayne Bridge cũng công khai chuyện theo đuổi ca sĩ Frankie Sandford. Sharika và Gerard Pique là cặp làm tốn hao giấy mực nhất, nhưng cả hai vẫn cứ nhất mực khẳng định họ chỉ là bạn bè thân thiết mà thôi. Shakira và Gerard Pique đều là những người nổi tiếng và tài năng trong lĩnh vực của mình, nhưng họ có trở thành một cặp Posh và Becks thứ 2 không thì còn phải chờ xem.

Hạnh Vân