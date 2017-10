Claudio Caniggia lâm vào cảnh túng thiếu

(TNO) Vì thói tiêu xài vung tay quá trán của cô vợ Mariana Nannis mà giờ đây Claudio Caniggia phải xỏ giày trở lại sân bóng để kiếm sống.

Caniggia (bìa phải) là thành viên của đội Wembley FC - Ảnh: Reuters

Cựu danh thủ Claudio Caniggia không phải cái tên xa lạ với người yêu bóng đá. Tại World Cup 1990, ông là người đá cặp ăn ý với Diego Maradona. Nhờ tốc độ dẫn bóng kinh hoàng nên cầu thủ tóc vàng này còn được gọi với cái tên “Con của thần gió”. Năm 2004, Caniggia đã treo giày sau khi chơi bóng tại Qatar.

Ấy vậy mà mới đây, ông phải ký hợp đồng chơi bóng cho đội Wembley FC ở tuổi 45. Nhiều người nghĩ rằng Caniggia giàu có và chơi bóng chỉ vì niềm vui nhưng thật ra, ông đang rơi vào cảnh túng thiếu vô cùng.

Báo chí Argentina cho biết Caniggia vừa phải dứt ruột bán hai căn hộ tại Miami, Mỹ, giá mỗi căn khoảng 180 ngàn USD. Nguyên nhân khiến Canigga phải bán hai căn hộ được ông tậu cách đây 17 năm là do nợ nần. Theo báo chí Argentina, lý do chính làm Canigga khánh kiệt là do cô vợ Mariana Nannis.

Thời Caniggia còn thi đấu, tiền đạo này dành dụm được không ít tiền. Thế nhưng, trong gần 10 năm không chơi bóng thì tiền của nhà Caniggia lần lượt đội nón ra đi. Đa phần số tiền của Caniggia được cô vợ Nannis tiêu hộ bằng việc mua sắm vào những thứ xa xỉ phẩm như quần áo, xe hơi… Do hết tiền nên cuối cùng Caniggia đành phải xách giày ra sân thi đấu tiếp.

Báo chí Argentina cũng cho biết, sau khi biết Caniggia phải bán nhà thì các hàng xóm của cựu danh thủ này đã tổ chức ăn mừng. Những người láng giềng này cho biết họ luôn bị làm phiền bởi các buổi tiệc tùng thâu đêm, suốt sáng của vợ chồng Caniggia.

Hồ Khuê