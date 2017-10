Clip đại chiến Ronaldo với 'The Rock' gây sốt trên mạng

(TNO) Cư dân mạng đang thi nhau chia sẻ đoạn video trận chiến giữa siêu sao Cristiano Ronaldo và diễn viên điện ảnh kiêm đô vật Dwayne Johnson (The Rock).

Theo đó, đoạn video mô phỏng thể loại trò chơi điện tử đô vật WWE quay cảnh Ronaldo "chiến" với The Rock sau khi xuất hiện trên YouTube lập tức tạo ra sự chú ý từ cộng đồng người dùng internet. Cho tới nay, đoạn clip này đã có hơn 100.000 lượt xem và được nhiều trang mạng chia sẻ với tốc độ chóng mặt.

Theo El Mundo Deporitvo, xuất hiện cùng họ còn có Irina Shayk, bạn gái cũ của Ronaldo. Người dựng nên đoạn clip trên khéo léo thực hiện một cuộc chiến nảy lửa giữa Ronaldo và The Rock trên sàn đô vật, còn Irina Shayk thì đứng phía dưới ủng hộ The Rock.

Tại đây, người xem được chứng kiến Ronaldo và The Rock thi triển những ngón đòn đô vật rất sinh động và hấp dẫn. Sau một hồi đấm đá quyết liệt, chiến thắng thuộc về The Rock. Đây là kịch bản ăn theo vụ Irina Shayk bỏ Cristiano Ronaldo để chạy theo The Rock theo lời đồn thổi từ báo giới giải thích nguyên nhân khiến Ronaldo và Irina Shayk chia tay.

Đây không phải lần đầu tiên Ronaldo bị giễu cợt với hình ảnh liên quan đến công ty đô vật Mỹ WWE. Khi cầu thủ này nhận thẻ đỏ vì đánh một cầu thủ Cordoba cách đây không lâu, những hình ảnh biếm hoạ về Ronaldo cũng xuất hiện. Khi đó, nhiều người hâm mộ nảy ra ý tưởng muốn thấy Ronaldo chạm trán The Rock trên sàn đô vật Mỹ.

Và giờ, mong muốn đó của người hâm mộ đã được thỏa mãn!

Đức Trường

