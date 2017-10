“Cờ” đến tay Derek Hough

Bạn nhảy của Cheryl Cole trong chương trình Dancing with the Stars, vũ công Derek Hough đã được mời tham gia serie mới của đài BBC mang tên “Strictly Come Dancing”, được dự kiến sẽ bắt đầu vào mùa thu tới. Được làm việc tại Anh, nghĩa là vũ công này sẽ có cơ hội ở gần hơn với người đẹp Cheryl Cole.

Mô tả Bạn nhảy của Cheryl Cole trong chương trình Dancing with the Stars, vũ công Derek Hough đã được mời tham gia serie mới của đài BBC mang tên “Strictly Come Dancing”, được dự kiến sẽ bắt đầu vào mùa thu tới. Được làm việc tại Anh, nghĩa là vũ công này sẽ có cơ hội ở gần hơn với người đẹp Cheryl Cole. Mối quan hệ giữa Cheryl Cole và Derek Hough hiện đang được dư luận đặt dấu chấm hỏi. Hồi tháng 2, cánh báo chí tin rằng Cheryl đã cặp với Derek Hough nhằm “trả thù” người chồng phản bội Ashley Cole. Khi đó, tờ The Sun còn cho biết Cheryl đã trải qua 8 giờ “bí mật” cùng vũ công Derek Hough trong khách sạn ở Los Angeles. Mới đây, những nghi ngờ từ báo chí còn trở nên có cơ sở hơn khi Derek Hough tỏ ra rất phấn khích trước lời mời tham gia chương trình “Strictly Come Dancing”. Tờ The Sun còn cho biết thêm Derek đang có ý định mời Cheryl cùng tham gia. P.N