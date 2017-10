Cole lại đánh mất điểm

Tờ News of the World cho biết hậu vệ Ashley Cole vừa xuất hiện trở lại sân tập của Chelsea. Cole tỏ ra rất vui vẻ khi được bao quanh bởi một nhóm các nữ CĐV xinh đẹp và trẻ trung. Phải chăng đó là cách mà Cole muốn trả đũa Cheryl sau khi Daily Star và Mirror cho rằng cô ca sĩ của nhóm Girls Aloud đang trêu tức Cole bằng việc cặp kè với Will.I.Am và Derek Hough.

Các nguồn tin mà News of the World khai thác cho biết Cheryl vẫn muốn tạo cho Cole cơ hội. Đó là lý do vì sao cô không xúc tiến chuyện ly hôn nhanh hơn trong thời gian qua. Một người bạn thân của Cheryl khẳng định: “Cheryl nói rằng cô ta không bao giờ đi tìm một người đàn ông khác. Việc tiếp xúc với Will.I.Am và Derek Hough chỉ có tác dụng giúp Cheryl khỏi cô đơn. Cheryl không có ý định trêu tức Cole”. Chính sự ỡm ờ của Cheryl và sự thiếu kiên nhẫn của Cole khiến mối quan hệ của họ dao động như đồng hồ quả lắc.

N.M