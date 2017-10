Coleen đã tha thứ cho Rooney

Thông tin từ tờ News of the World cho biết, thông qua một người bạn thân, Coleen đã gửi thông điệp tha thứ đến đức lang quân lầm đường lỡ bước Rooney.

“Đơn giản, cô ấy (Coleen) kết hôn với Wayne vì tình yêu. Ngay thời điểm này cô ấy rất giận, nhưng tự sâu trong lòng cô ấy vẫn rất yêu chồng”, người bạn của Coleen cho biết, “Giữa họ có sợi dây ràng buộc rất lớn là bé Kai. Coleen từng tiết lộ cô ấy cảm thấy rất hạnh phúc mỗi khi trông thấy 2 cha con họ quấn quýt nhau. Nên hiểu, bé Kai chính là chìa khóa để Coleen hay Wayne đưa ra những quyết định về tương lai”.

Ngoài công việc thông báo nhà Rooney kết thúc... chiến tranh, cô bạn này còn tiết lộ kế hoạch sắp tới của đôi vợ chồng trẻ. Cô nói: “Họ đã lên kế hoạch sinh thêm con và có lẽ, tranh thủ dịp làm lành...”.

Cũng trên tờ News of the World, Helen Wood - gái gọi thứ hai trong scandal sex, đã lên tiếng bào chữa cho Rooney. “Sau khi “vui vẻ” anh ta đã nói: “Xin đừng tiết lộ bất kỳ điều gì bởi nó có thể phá hoại hạnh phúc gia đình của tôi”, Wood cho biết, “Đứa con là tất cả mọi thứ đối với tôi”, Rooney nói như thể vừa mất đi một điều cực kỳ to lớn!”.

B.N (Theo News of the World)