Con gái Caniggia gia nhập làng WAGs

Tiền đạo Juan Manuel Iturbe của Bournemouth đã thất bại trong việc ghi bàn ở ngày ra mắt đội bóng mới. Song, anh lại "ghi điểm" với cô con gái Charlotte của huyền thoại Claudio Caniggia người Argentina.

Tại Ý, Charlotte tạo dựng được tiếng tăm nhờ tham gia chương trình "‘L’isola dei Famoisi", một phiên bản của show truyền hình nổi tiếng "I’m A Celebrity Get Me Out Of Here". Theo The Sun, mỹ nhân ngực khủng này hẹn hò với Iturbe khi anh còn khoác áo AS Roma. Chưa rõ hai người họ bắt đầu yêu nhau từ khi nào, nhưng báo chí đồn thổi có thể là năm ngoái.

Hiện tại, do Iturbe đã sang Anh thi đấu, vì vậy không loại trừ khả năng Charlotte cũng theo chân bạn trai. Điều này đồng nghĩa Bournemouth giờ đây được tăng cường “viện binh” thuộc loại khủng. Lý do vì nàng WAGs người Argentina không chỉ sở hữu nhan sắc “chim sa cá lặng”, mà còn có vòng 1 đầy đặn vô cùng gợi cảm.

Được biết, Charlotte đã tiến hành nâng ngực và thường xuyên đăng những tấm ảnh mát mẻ để khoe cặp tuyết lê căng tròn với người hâm mộ. Dù đang hẹn hò với tiền đạo 22 tuổi, nhưng mỹ nhân tóc vàng này lại mơ tưởng đến Cristiano Ronaldo. Trong một chia sẻ với báo chí, Charlotte tiết lộ số 7 người Bồ Đào Nha mới là “người đàn ông trong mơ của mình”.

Đức Trường