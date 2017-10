Theo Lineker, ông từng lo sợ rằng mình sẽ không bao giờ có thể yêu thêm lần nữa sau khi chia tay người vợ đầu Michelle Cockayne, người có 20 năm chung sống và có 4 mặt con với ông, vào năm 2006. “Tôi đã sống một mình trong 2 năm và sớm cho rằng mình sẽ không thể tìm được một ai hoàn hảo”, Lineker thổ lộ trên tờ News of the World.

Lineker hạnh phúc bên Bux

Tuy nhiên, con tim Lineker đã vui trở lại sau khi Bux xuất hiện và rọi ánh sáng vào cuộc đời ông. Mối quan hệ của họ được đánh dấu bằng một lễ cưới ấm áp ở Ý vào tháng 9 năm ngoái. Sau 4 tháng “đầu ấp tay gối”, Lineker vẫn cảm thấy choáng ngợp vì niềm hạnh phúc mới.

Chuyên gia bình luận trong chương trình Match of the Day của hãng BBC từng làm thơ tặng vợ mình dù rằng theo nhận xét của Bux, khả năng làm thơ của Chiếc giày vàng World Cup 1986 không thể sánh bằng một góc so với tài phá lưới của ông. Cựu tiền đạo người Anh cũng tiết lộ họ không loại trừ khả năng sẽ sinh con chung dù rằng cả hai đã có khá nhiều con riêng.

S.D