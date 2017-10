Con trai Beckham hẹn hò với sao Hollywood

(TNO) Tiền vệ lừng danh một thời David Beckham và cô vợ Victoria đã không ít lần thổ lộ giấc mơ chinh phục Hollywood. Chỉ có điều, cho đến giờ thì họ vẫn chưa có duyên do bận nhiều công việc.

Brooklyn (bìa phải) đã 15 tuổi - Ảnh: AFP

Tuy nhiên, con trai của họ, cậu cả Brooklyn có vẻ không mất nhiều thời gian để chinh phục Hollywood của riêng mình. Báo chí Anh cho biết con đầu lòng nhà Beckham đang hẹn hò với ngôi sao tuổi teen Hollywood, Chloe Moretz.

Chloe Moretz, 17 tuổi, lớn hơn Brooklyn 2 tuổi và trông có vẻ già dặn hơn con trai nhà Beckham. Nhưng điều đó cũng không ngăn cản được hai người có những rung động đầu đời.

Báo chí Anh cho biết mối quan hệ giữa Moretz và Brookley đã có từ 3 tháng trước thông qua một số người bạn học. Thế nhưng gần đây, cả hai mới công khai xuất hiện bên nhau. Brookley và Moretz đã dành kỳ nghỉ hè để đi nghỉ mát cùng nhau dĩ nhiên là dưới sự giám sát của cha mẹ.



Moretz là ngôi sao trẻ của Hollywood - Ảnh: AFP

Điều đặc biệt là Beckham và Victoria rất ủng hộ mối quan hệ này. Tuy nhiên, họ cho rằng vẫn còn quá sớm để nói về chuyện tình yêu nghiêm túc mà trước hết là bắt đầu một tình bạn thân thiết thật đẹp. Dù sao, Brooklyn vẫn mới 15 tuổi.

Chloe Moretz là diễn viên kiêm người mẫu đang lên tại Hollywood. Cô bé này bắt đầu đóng phim từ 10 năm trước khi mới 7 tuổi và đã từng tham gia các bộ phim The Amityville Horror (2005), (500) Days of Summer (2009), Diary of a Wimpy Kid (2010), Kick-Ass (2010), Let Me In (2010), Jack and the Beanstalk (2011), Dark Shadows (2012), Kick-Ass 2 (2013) và Carrie (2013).

Hồ Khuê

