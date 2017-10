Đám cưới đồng tính đầu tiên trong làng thể thao

Tình yêu đang tràn ngập trong không khí năm mới, ít nhất là trong làng thể thao thế giới khi mà chỉ trong vài ngày cuối năm vừa qua người ta được chứng kiến những cái kết có hậu của nhiều cặp đôi, đặc biệt là đám cưới đồng tính đầu tiên của VĐV từng 3 lần vô địch giải trượt băng nghệ thuật ở Mỹ Johnny Weir và bạn trai Victor Voronov.

Đầu tiên, siêu sao bóng rổ Michael Jordan đính hôn hôm 29-12, rồi đến ngôi sao 27 tuổi hiện chơi cho Miami Heat ở giải Nhà nghề Mỹ (NBA) ngỏ lời cầu hôn với cô bạn gái lâu năm Savannah Brinson ngay đêm giao thừa 31-12, và cũng trong đêm này, VĐV từng 3 lần vô địch giải trượt băng nghệ thuật ở Mỹ, từng giành huy chương đồng tại kì Olympic Vancouver 2010 Johnny Weir và bạn trai Victor Voronov (một luật sư gốc Nga) đã “thành vợ thành chồng” sau một lễ cưới ấm.



Vận động viên trượt băng 27 tuổi đã thay đổi tình trạng cá nhân từ độc thân sang kết hôn trên trang Twitter cá nhân hôm 31-12, đồng thời chia sẻ: “Tôi đã kết hôn. Thế là kết thúc những ngày khổ sở”.



Trước đó Weir từng hé lộ về kế hoạch kết hôn của mình trong cuộc phỏng vấn với trang IceNetwork.com hôm 29-12. Chia sẻ về người bạn đời của mình, Weir hồ hởi khoe: “Tên của anh ấy là Victor. Anh ấy hội tụ đầy đủ mọi thứ mà tôi tìm kiếm trong suốt bao năm qua. Chúng tôi biết nhau trong một thời gian dài nhưng chỉ mới gặp lại nhau và nảy sinh tình cảm hồi hè năm ngoái. Victor thật tuyệt vời. Anh ấy thích xem tôi biểu diễn và luôn ủng hộ những điều tôi làm”.



Ngôi sao 27 tuổi đã công khai anh bị đồng tính trong cuốn tiểu sử Welcome To My World xuất bản hồi tháng 1-2011. Trước đó, anh rất ngại nói chuyện về giới tính của mình trước báo giới. Tuy nhiên, sau khi công khai và được sống thật với bản thân, anh đã trở nên tự tin hơn nhiều. Weir chia sẻ: “Tôi không xấu hổ khi là chính mình. Tôi yêu cuộc sống của mình và chấp nhận bản thân. Tôi tự hào khi được sống cuộc sống thực sự của mình”.

Weir và Voronov kết hôn tại New York, bang đã cho phép kết hôn đồng tính từ hồi tháng 6-2011. Ngay sau lễ cưới đầm ấm, cặp đôi đồng tính đã đặt vé máy bay đi tận hưởng tuần trăng mật tại Punta Cana (Cộng hòa Dominica). Sau khi đi nghỉ về, Weir và Victor sẽ dọn tới sống chung ở ngôi biệt thự nằm ở thành phố New York.

