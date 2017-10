Defoe lại lăng nhăng

Mới đây, Defoe bị bắt gặp đang quan hệ tình dục với một cô gái trẻ ngay trên xe hơi của anh. Đáng nói hơn, địa điểm diễn ra hành vi đáng xấu hổ của Defoe chỉ cách khu vui chơi dành cho trẻ em chưa đến 100 mét. Một nhân chứng khi đó cho biết: “Defoe cùng cô gái đã kéo nhau lên chiếc Toyota RAV4 và làm “chuyện ấy”. Dù rằng khi đó đã là hơn 8 giờ rưỡi tối, song do chiếc xe của Defoe đậu khá gần cột đèn bên vệ đường, thế nên chuyện ái ân của cặp đôi này không thể qua mặt được những người qua lại ở khu vực này”. Tờ News of the World cho biết thời gian xảy ra sự việc trên là vào đêm thứ ba vừa qua, tức một ngày trước trận Tottenham gặp Arsenal.

Với hành vi theo luật pháp tại Anh là làm xấu thuần phong mỹ tục ở nơi công cộng, Defoe đang đứng trước nguy cơ lãnh án phạt cao nhất lên đến 6 tháng tù hoặc nộp phạt 5.000 bảng. Bên cạnh đó, khi thông tin này bay đến tai Roxy Townsend, người mẫu hiện đang hẹn hò với Defoe, không biết chừng tiền đạo của tuyển Anh sẽ bị người đẹp này “đá văng”.

Phương Nguyễn