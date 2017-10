Diễn biến vụ Tiger Woods ngoại tình: Ván bài đã lật ngửa

Rachel Uchitel sẵn sàng chơi bài ngửa với Elin

Chỉ cần gõ tên “Rachel Uchitel” lên mạng Google, bạn sẽ tìm được 5.790.000 kết quả. Kể từ khi vụ tay golf Tiger Woods đổ bể các vụ ngoại tình, cô gái người New York đã trở nên rất nổi tiếng. Uchitel là người đầu tiên được nhắc đến trong các vụ ngoại tình có hệ thống sau đó của Woods. Cuối tháng 11 năm ngoái, khi Elin cầm gậy golf đánh Woods, báo chí Mỹ đã đặt vấn đề rằng đó là một vụ đánh ghen liên quan đến việc Woods qua lại với Rachel.

Lúc đó, cô gái 34 tuổi này đã lên tiếng phủ nhận: “Tôi không phải là một kẻ đi phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác”. Nhưng đó chỉ là những lời đóng kịch. Sau hơn một tháng kể từ ngày sóng gió nhà Woods nổi lên, Uchitel đã chơi ván bài lật ngửa.

Theo tờ News of the World, Uchitel đã kể với các bạn của cô rằng: “Trong kỳ Giáng sinh vừa qua, Woods đã cho tôi nhiều tiền và những đêm đam mê cuồng si”. Điều này phù hợp với những gì báo chí biết trước đó. Giữa tháng 12, khi Woods và Elin trong tình trạng chiến tranh lạnh, tay golf này đến bang Florida thư giãn trên du thuyền Privacy. Tờ Fox khi đó cho biết Uchitel cũng rời New York để về phương Nam thăm mẹ. Điều trùng hợp là địa điểm ở của Uchitel chỉ cách chỗ Woods vài dặm.

Vào cuối năm, trang Tonight Online khẳng định họ thấy Uchitel và Woods trong biệt thự riêng của tay golf này cũng như cảnh hai người vui vẻ trên cùng du thuyền Privacy. Đây là du thuyền riêng được Woods mua với giá 22 triệu bảng. Uchitel không phủ nhận câu chuyện mà Tonight Online loan tải.

Trong câu chuyện mà cô gái người New York này kể cho bạn bè có đoạn: “Tại du thuyền của Woods ở bờ biển Palm chúng tôi không thể rời nhau”. Uchitel cũng hết lời ca ngợi về khả năng chiến đấu của Woods trong hoàn cảnh vợ con bỏ đi: “Anh ta khỏe như một con ngựa giống và làm tôi hài lòng trong cả tiếng đồng hồ. Anh ta nói muốn có con với tôi và tôi cũng muốn như vậy”.

Tại sao trước đây, Uchitel không tiết lộ chuyện ngoại tình của Woods mà giờ lại phanh phui hết? Vì thời điểm tháng 11, nếu Uchitel thừa nhận chuyện này, dư luận sẽ bị một cú sốc vì Woods rơi mặt nạ và Woods vì tức giận có thể bỏ rơi cô. Còn vào lúc này, cả thế giới đã biết bản chất của Woods khi có 17 người đẹp đứng lên vạch mặt tay golf này. Nên giờ Uchitel có tiết lộ hay không thì nó cũng không ảnh hưởng đến “thanh danh” của Woods.

Việc đánh bài ngửa lần này của Uchitel cũng nhằm kết liễu luôn hy vọng của Elin (vợ Woods) rằng Woods sẽ ăn năn chuyện ăn vụng. Người đẹp New York tiết lộ thêm Woods không còn vương vấn gì đến Elin và sẵn sàng bồi thường cho Elin 300 triệu USD để đổi lấy sự tự do.

Anh Tú