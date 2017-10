Đóng giả Lewandowski để đi tán gái

(TNO) Tiền đạo Robert Lewandowski không biết sẽ vui hay buồn khi có người đóng giả anh đi tán tỉnh các cô gái xinh đẹp. Tại Mỹ, chương trình camera giấu kín 'Whatever' vừa thực hiện cảnh quay liên quan đến chân sút của Dortmund.

Chàng trai đóng giả Lewandowski tán tỉnh được khá nhiều cô gái - Ảnh: 7sur7.be

Họ đã thuê một cầu thủ có ngoại hình khá giống với Lewandowski và cho khoác áo Dortmund cầm quả bóng đi khắp đường phố. Anh chàng Lewandowski giả này rất tích cực trong việc tán tỉnh các cô gái qua đường.

Điều ngạc nhiên là chỉ trong vòng một thời gian ngắn, Lewandowski đã xin được rất nhiều số điện thoại của các cô gái xinh đẹp và thậm chí, anh còn hôn được một cô. Chàng trai đóng giả Lewandowski cho biết việc mạo danh một cầu thủ nổi tiếng giúp anh rất dễ dàng trong việc tiếp cận các thiếu nữ. Thậm chí, có một số cô gái còn chẳng biết Lewandowski là ai nhưng cũng cho số điện thoại vì ấn tượng bởi vẻ ngoài mạnh mẽ của Lewandowski giả.

Có lẽ Lewandowski sẽ rất ngạc nhiên vì không ngờ anh là một người có thể chinh phục các cô gái nhanh gọn chẳng kém gì ghi bàn vào lưới đối phương. So với Lewandowski giả thì chân sút xịn của Ba Lan còn cao to và đẹp trai hơn. Nếu Lewandowski chịu dùng sự nổi tiếng của mình để đi tán tỉnh các cô gái thì hiệu suất còn cao hơn nhiều so với anh chàng đóng giả.

Tuy nhiên, từ trước đến giờ Lewandowski chỉ biết chung tình với người đẹp Anna Stachurska. Hồi mùa hè vừa qua, chân sút người Ba Lan vừa kết hôn với Stachurska. Dù sao, Stachurska cũng cần cảnh giác hơn khi biết chuyện này để tuyệt đối không bao giờ cho Lewandowski sang Mỹ một mình.

Hồ Khuê