Edin Dzeko gặp mặt Angelina Jolie

(TNO) Tiền đạo Edin Dzeko đã có dịp gặp mặt nữ minh tinh Hollywood Angelina Jolie khi cả hai cùng có mặt ở Liên hoan phim Sarajevo tại Bosnia.

>> Đội trưởng Manchester City chơi bóng cùng trẻ em làng SOS

>> Sir Alex "nhờ vả" HLV Mark Hughes đánh bại Manchester City

>> Manchester City và kiếp làm... mèo



Dzeko (trái) cùng bạn gái mới đã có buổi nói chuyện vui vẻ với Angelina - Ảnh: Goal.com

Trong chuyến trở về quê hương, chân sút Edin Dzeko đã có dịp tham dự Liên hoan phim Sarajevo. Tại đây, anh đã có cơ hội gặp gỡ nữ diễn viên nổi tiếng Angelina Jolie. Nữ minh tinh của phim Salt đã đến Bosnia để dự Liên hoan phim.

Gần đây, Angelina đã có bộ phim đầu tay trong vai trò đạo diễn. Đó là bộ phim mang tên "In the Land of Blood and Honey", nói về cuộc chiến tại Bosnia trong giai đoạn từ năm 1992 đến 1995.

Dzeko tỏ ra rất vui mừng khi được gặp gỡ và nói chuyện với Angelina. Anh viết trên Twitter: "Cám ơn Angelina vì đã trở lại Sarajevo. Thật vinh dự khi được gặp cô ấy".

Cùng đi với Dzeko đến dự Liên hoan phim Sarajevo còn có một cô gái xinh đẹp. Theo tìm hiểu của Goal.com thì đó là Amra Silajdzic. Cô là một nữ diễn viên và đã từng tham dự chương trình truyền hình tại Mỹ mang tên "Entourage".

Trước đây, khi còn thi đấu ở Đức cho câu lạc bộ Wolfsburg, Dzeko từng có thời gian cặp kè với người dẫn chương trình của kênh truyền hình Bosnia Hayat là Merima Semic. Tuy nhiên, sau khi tiền đạo 26 tuổi chuyển sang Manchester City, hai người đã chia tay.

Khánh Uyên