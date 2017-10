Elisabetta có bầu vẫn quyến rũ

Beckham bị sàm sỡ

Tiền vệ David Beckham mới đây bất ngờ bị một bóng hồng tấn công vào “chỗ hiểm”. Theo Daily Mail, trong lúc đang trả lời phỏng vấn vào hôm thứ tư, MC Elena Di Cioccio đã tiện tay sờ vào “chỗ hiểm” của Beckham trước sự chứng kiến của nhiều người xung quanh. Lý do khiến Di Cioccio hành động như thế là vì muốn kiểm chứng xem những gì Beckham thể hiện bộ ảnh quảng cáo đồ lót của hãng Armani có thật hay không.

Cheryl hát làm từ thiện

Ca sĩ Cheryl Cole, vợ hậu vệ Ashey Cole đã được “ông trùm” trong ngành truyền hình, Simon Cowell chọn làm ca sĩ trong một đĩa đơn sẽ được cho ra lò trong thời gian ngắn tới. Được biết, doanh thu của đĩa nhạc này sẽ được dùng để ủng hộ những nạn nhân trong vụ động đất tại Haiti.

Bleakley bị “khủng bố” điện thoại

Theo tờ Mirror, đã có hàng trăm cuộc điện thoại và tin nhắn được gửi đến điện thoại của Christine Bleakley, người yêu của tiền vệ Lampard. Nguyên nhân khiến Bleakley bị “khủng bố” điện thoại là do người đồng nghiệp của cô trong ngành truyền hình, Patrick Kielty đã vô tình tiết lộ trên chương trình The One Show. Theo Bleakley, các tin nhắn đều là những lời chúc tốt đẹp, động viên và có cả tán tỉnh cô.

Maradona lên chức thứ 4

Thông tin này gần như chắc chắn khi những Paparazzi chụp được bức ảnh “cậu bé vàng” cùng cô bạn gái Veronica Ojeda xuất hiện trong một chương trình truyền hình. “Với ngoại hình của Veronica Ojeda, không khó để nhận ra cô đang mang thai hơn 4 tháng”, một paparazzi cho biết. Maradona đã có 3 người con là hai cô con gái Dalma, Giannina (con của người vợ cũ Claudia Villafane) và đứa con rơi Diego Maradona Junior.

P.N