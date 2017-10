Eric lên sân khấu kịch

Nhiều báo Pháp đã dành cả trang cho sự kiện Cantona lên sân khấu này với những nhận xét trái chiều. Người nhận định đây là đỉnh cao mới của ông trong khi không ít người nhận xét đây là một sai lầm của cựu cầu thủ Manchester United. Riêng Cantona khá bình thản: “Mọi người sẽ nhầm khi nghĩ tôi chỉ là thằng hề chạy vòng quanh”, ông nói trên tờ Le Monde.

Ngay từ khi chơi bóng cho M.U (1992-1997), Cantona đã chứng tỏ ông có đam mê và thiên hướng nghệ thuật khi tham gia một số phim. Sau khi từ giã sân cỏ, ông dành nhiều thời gian cho phim trường, xuất hiện trong 11 phim, 2 series phim truyền hình và đạo diễn một phim ngắn. Năm ngoái, bộ phim Looking for Eric của đạo diễn Ken Loach do Cantona thủ vai chính đã gây tiếng vang lớn ở nhiều liên hoan phim uy tín.

Bên cạnh sự nghiệp phim ảnh, Cantona vẫn dành nhiều hứng thú cho bóng đá. Rời sân cỏ, ông khoác áo tuyển bóng đá bãi biển Pháp, sau đó trở thành HLV đội bóng này và giành chức vô địch World Cup năm 2005. Ngoài bóng đá và phim ảnh, Cantona còn có tài trong lĩnh vực hội họa và văn chương. Tháng trước, ông vừa xuất bản cuốn sách ảnh về những người vô gia cư có tên Her, Him and the Others.

Cantona luôn nhận thấy có nhiều điểm chung giữa sân cỏ và sân khấu: “Đó là những công việc đòi hỏi bạn phải luyện tập và chuẩn bị rất nhiều trước khi bước ra sàn diễn”.

Chính Phong