Falcao chọn AS Monaco vì sợ báo chí Anh

(TNO) Tiền đạo Radamel Falcao đã chọn AS Monaco là điểm đến tiếp theo thay vì Chelsea. Quyết định này khiến không ít người bất ngờ vì từ chối Chelsea là bỏ lỡ cơ hội góp mặt tại Premier League và phải hy sinh không được chơi tại Champions League.

>> Falcao chuẩn bị lên chức

>> Abramovich đồng ý trả lương “khủng” cho Falcao

>> Atletico Madrid dự định mua Hernandez để thay Falcao



Falcao (giữa) không muốn bị báo chí soi mói đời tư - Ảnh: AFP

Một trong những lý do khiến Falcao lắc đầu với nước Anh là do ác cảm với báo chí lá cải tại đây. Cách đây ít tháng, gia đình Falcao lục đục khi tờ The Sun đăng chuyện anh léng phéng với người mẫu Natalia Velez đến từ Ecuador. Sau đó, báo chí ở Nam Mỹ và Tây Ban Nha hùa theo rồi đồn ầm chuyện Falcao sắp sửa chia tay vợ là người đẹp Lorelei Taron.

Sự kiện nghiêm trọng đến mức Falcao phải nộp đơn dọa kiện tờ The Sun vì tội bôi nhọ danh dự đồng thời đưa cô vợ Taron từ Argentina sang Madrid sinh sống. Falcao rất sợ khi sang Anh thi đấu, anh và vợ sẽ là mục tiêu của báo chí lá cải Anh và đời tư của họ sẽ bị ảnh hưởng. Dù sao sang Monaco thì mức độ bị nhòm ngó sẽ thấp hơn nhiều.

Falcao cho biết Taron là mối tình đầu của anh. Năm 2001, khi Falcao sang đội trẻ River Plate thì anh mới 15 tuổi. Là một người sùng đạo, Falcao thường xuyên đi nhà thờ và nhờ đó, anh đã làm quen được với Taron năm 2004. Falcao luôn cho rằng Taron chính là món quà mà Thượng đế dành cho anh.

Năm 2007, Falcao kết hôn với Taron. Khi Falcao sang châu Âu thi đấu năm 2009 (cho Porto), Taron vẫn ở lại Argentina do gắn liền sự nghiệp trong làng giải trí xứ Tango. Nhưng hồi cuối năm ngoái, Falcao đã đón vợ sang Madrid sinh sống. Falcao cũng cho biết cuối tháng 8 này, Taron sẽ cho anh lên chức. Một cuộc sống gia đình bình yên tại Monaco là điều Falcao mong đợi.

Hồ Khuê