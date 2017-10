Fan M.U trúng đậm nhờ đội nhà thảm bại trước MK Dons

(TNO) Một fan nữ của Manchester United (M.U) vừa rơi vào thế 'tiến thoái lưỡng nan' khi biết mình may mắn trúng cược khủng vì đội nhà thảm bại 0-4 trước MK Dons tại vòng 2 Cúp Liên đoàn Anh (League Cup).

M.U (áo đỏ) đã có một trận đấu tệ hại - Ảnh: AFP

Theo Sport Mail, cô gái may mắn có tên Holly Griffiths (20 tuổi) đến từ Cheshire đã thắng cược số tiền lên đến 1.250 bảng khi đặt vào cửa đội quân của HLV Louis van Gaal thua đậm đội bóng đang chơi ở giải League One với tỷ số khó tin, 0-4. Điều đặc biệt hơn khi Holly vốn là một CĐV cuồng nhiệt của M.U và luôn có mặt cổ vũ tại các trận đấu trên sân nhà Old Trafford của đội bóng này.

Holly cho biết cô đã đặt 2,5 bảng vào cửa MK Dons đánh bại M.U với tỷ số 4-0 có tỷ lệ thắng lên đến 500/1 (đặt 1 thắng 500) và gần như không quan tâm đến cược này bởi nó quá khó xảy ra. Thậm chí, cô gái 20 tuổi trên còn tiết lộ cô còn không xem hết trận đấu và chỉ nhớ ra rằng mình thắng cược khi trận đấu kết thúc.

“Bạn tôi đã đặt vào cửa M.U giành chiến thắng 4-0 và tôi nghĩ mình cũng sẽ làm như vậy. Tôi đã không quan tâm điều đó mặc dù sau đó tôi thay thế đội thắng bằng MK Dons. Tôi thậm chí không muốn xem trận đấu. Tôi đã tắt TV, rồi bắt đầu nhớ ra cửa cược của mình 10 phút trước khi trận đấu kết thúc. Thật không thể tin được”, Holly thổ lộ.

Cô gái may mắn viết trên tài khoản Twitter: “Tôi muốn mua một con ngựa trước lần sinh nhật thứ 21 của mình vào tháng 1 năm tới. Trời ơi, tôi không thể tin vào việc mình thắng cược này khi suy nghĩa của mình chỉ muốn đặt cửa M.U giành chiến thắng...”.

Holly đã trở thành fan may mắn duy nhất thắng cược khủng trên nhưng có lẽ cô gái khó mà ăn mừng hết mình do đội bóng thân yêu của mình nhận trận thua thảm bại đi vào lịch sử. Với Van Gaal, ngày tháng trước mắt sẽ còn nhiều chông gai khi M.U năm nay khởi đầu còn tệ hại hơn dưới thời David Moyes mùa trước.

Tây Nguyên

