Fast & Furious 7: Xuất hiện mỹ nhân từng là nhà vô địch võ tự do

(TNO) Trong bộ phim bom tấn Fast & Furious 7 vừa được ra mắt khán giả có sự tham gia của một ngôi sao võ thuật rất xinh đẹp người Mỹ. Đó là Ronda Rousey, người thủ vai Kara.



Xem Rousey đấu võ trong Fast & Furious 7 - Nguồn: Youtube

Ronda Rousey không phải là cái tên xa lạ trong làng võ thuật và thể thao tại Mỹ. Cô bắt đầu tập Judo từ năm 11 tuổi với mẹ là bà AnnMaria, một nhà vô địch thế giới.Năm 17 tuổi, cô tham dự Olympic Athens 2004 và là võ sỹ Judo trẻ tuổi nhất tại Thế vận hội năm đó. 4 năm sau, Rousey trở thành VĐV Mỹ đầu tiên giành huy chương môn Judo tại Olympic với chiếc huy chương đồng ở hạng cân dưới 70 kg.Sau đó, Rousey chuyển sang tập những môn võ khác và thi đấu ở các giải MMA, Strikeforce rồi UFC và WWE. Thành tích đáng chú ý mà nữ võ sỹ xinh đẹp sinh năm 1987 này giành được là chức vô địch giải Strikeforce vào tháng 3.2012.Bên cạnh võ thuật, Rousey còn có những niềm đam mê khác, đó là làm người mẫu và diễn viên. Cô từng xuất hiện khỏa thân trong ấn phẩm Body Issue do ESPN phát hành vào năm 2012. Ngoài ra, nữ võ sỹ khả ái này từng đứng ở vị trí 29 trong danh sách 100 người đẹp nhất do tạp chí Maxim bình chọn năm 2013.Trong điện ảnh, Rousey đã thủ vai Luna trong phim Biệt đội đánh thuê 3 (The Expendables 3) ra mắt khán giả vào năm ngoái. Fast & Furious 7 sẽ là bộ phim thứ 2 trong sự nghiệp diễn xuất của cô.Dự kiến, trong năm nay Rousey sẽ tiếp tục tham gia trong các phim Entourage và Portal to Hell.