FIFA đạt được thỏa thuận “bia bọt" ở World Cup 2014

Gần 140 công nhân cải tạo sân Macarana nhập viện do ngộ độc Công tác cải tạo và xây dựng các sân vận động chuẩn bị cho World Cup 2014 (tại Brazil) tiếp tục gặp trở ngại sau khi hàng loạt công nhân nhập viện do ngộ độc thực phẩm. Theo báo giới địa phương, kể từ đầu tuần đến nay, có gần 140 công nhân cải tạo sân vận động nổi tiếng Macarana (nơi tổ chức 7 trận đấu, lễ bế mạc và trận chung kết World Cup 2014) liên tiếp nhập viện do ngộ độc thực phẩm với những biểu hiện tiêu chảy cấp và nôn mửa. Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân xuất phát từ việc các công nhân ăn phải món xà lách bẩn. Sự cố trên chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng trầm trọng đến công tác chuẩn bị cơ sở hạ tầng phục vụ World Cup 2014 do các cuộc đình công có thể sẽ xảy ra. Bởi trước đó, hàng ngàn công nhân liên tục đình công yêu cầu đơn vị chủ đầu tư phải đảm bảo thu nhập và điều kiện lao động cho công nhân.