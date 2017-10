FIFA nghiên cứu 13 hệ thống kỹ thuật

FIFA ra tối hậu thư cho Togo Hôm thứ Hai, Ủy ban khẩn cấp của FIFA do chủ tịch Sepp Blatter đứng đầu đã chấp nhận yêu cầu của LĐBĐ Togo cho phép họ hoãn cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 16.10 vì chủ tịch lâm thời Seyi Memene hiện ra nước ngoài chữa bệnh. FIFA ấn định hạng chót để LĐBĐ Togo thực hiện bầu cử là vào ngày 6.11. “Ủy ban khẩn cấp đã tuyên bố rõ ràng rằng nếu cuộc bầu cử không diễn ra trước ngày 6.11 vì bất kỳ lý do gì, Togo sẽ tự động bị đình chỉ tư cách thành viên”, FIFA thông báo. FIFA vốn thành lập một ủy ban lâm thời để điều hành LĐBĐ Togo vào tháng 12 năm ngoái sau một cuộc cuộc đấu đá nội bộ giữa các quan chức của LĐ. Vào tuần trước, Bộ trưởng thể thao Togo Christophe Tchao (ảnh) khẳng định chính phủ nước này không hề có ý định can thiệp vào cuộc bầu cử, sau khi Nigeria bị đình chỉ tư cách thành viên vì sự can dự của nhà nước vào các vấn đề bóng đá. S.D (Theo Reuters)