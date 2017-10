Gặp tai nạn, cầu thủ Leicester vẫn cố khoe siêu xe

Theo The Sun, Jeff Schlupp vừa gặp tai nạn giao thông vào sáng thứ hai qua. Chiếc siêu xe Lamborghini trị giá 190.000 bảng của cầu thủ này bị hỏng nặng do đâm vào một cái cây ven đường. Rất may khi Jeff Schlupp không hề bị ảnh hưởng gì.



Theo một nhân chứng lái xe môtô, chiếc Lamborghini vì gặp đường trơn do trời mưa nên bị trượt khỏi tuyến đường chính: "Tôi có thể nghe thấy một âm thanh rất lớn phát ra từ vụ tai nạn. Biểu hiện của Jeff Schlupp khi đó rất bình tĩnh. Anh ấy chẳng hề có chút hoảng loạn.



Khi đội cấp cứu tới, tôi còn nghe thấy Jeff Schlupp nói rằng: "Đừng lo cho tôi. Hãy kéo chiếc xe khỏi gốc cây. À mà tôi vẫn còn 3 chiếc khác để ở nhà nữa"".



Báo The Sun cho biết Jeff Schlupp không hề nói khoác. Trong nhà để xe của tiền vệ người Ghana vẫn còn một chiếc Range Roger Sport trị giá 60.000 bảng, một chiếc BMW i8 105.000 bảng và một chiếc Mercedes thể thao khác.



Trong số này, chiếc BMW i8 do tỷ phú Vichai Srivaddhanaprabha tặng cho mỗi thành viên trong đội nhờ chiến tích vô địch Premier League mùa trước. Dù vậy, người ta không quan tâm đến số lượng xe mà Jeff Schlupp có, họ chỉ không thích khi cầu thủ này gặp tai nạn vẫn cố khoe sự giàu có của mình. Báo The Sun cho biết Jeff Schlupp không hề nói khoác. Trong nhà để xe của tiền vệ người Ghana vẫn còn một chiếc Range Roger Sport trị giá 60.000 bảng, một chiếc BMW i8 105.000 bảng và một chiếc Mercedes thể thao khác.Trong số này, chiếc BMW i8 do tỷ phú Vichai Srivaddhanaprabha tặng cho mỗi thành viên trong đội nhờ chiến tích vô địch Premier League mùa trước. Dù vậy, người ta không quan tâm đến số lượng xe mà Jeff Schlupp có, họ chỉ không thích khi cầu thủ này gặp tai nạn vẫn cố khoe sự giàu có của mình.

Đức Trường