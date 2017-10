Giá vé trận SLNA - HN T&T đắt gấp 30 lần giá gốc

(TNO) Lịch bán vé trận SLNA - T&T Hà Nội đã được dời đến 9 giờ sáng chủ nhật (21.8) nhưng vé "chợ đen" đã tràn ngập quanh sân Vinh (Nghệ An) với giá… trên trời.

Rất đông khán giả hôm qua (19.8) đã đến sân Vinh để mua vé xem trận “chung kết” quyết định chức vô địch của V.League. Tuy nhiên, kế hoạch bán vé như thông báo của SLNA đã bị thay đổi.

Theo đó, hôm qua chỉ bán vé cho các cơ quan, tổ chức có công văn đặt mua từ trước, còn vé bán phổ biến đã bị dời đến 9 giờ sáng ngày 21.8. Sự thay đổi này khiến nhiều người hâm mộ bất bình trong khi vé "chợ đen" lại được bày bán phổ biến quanh khu vực sân Vinh.

Chiều qua, một cặp vé ở khán đài A được rao bán với giá 1,4 - 1,5 triệu đồng/cặp, đắt gấp… 30 lần so với giá gốc (giá in trên vé chỉ 40.000 - 50.000 đồng/vé); khán đài C, D được hô giá 500 - 600.000 đồng/cặp (giá gốc chỉ 10.000 - 20.000 đồng/vé).

Bấm bụng mua cặp vé hạng D với giá 500.000 đồng, anh Nguyễn Hữu Vinh đến từ huyện Đô Lương tỏ ra bức xúc: “Tôi đọc báo thấy thông báo sáng 19.8 bắt đầu bán vé, tôi đi từ lúc 6 giờ sáng, vượt bảy chục cây số xuống đây nhưng sáng nay đến khu vực bán vé thì thấy vắng tanh, không có một dòng thông báo nào cả. Chiều nay đến tưởng họ bán, ai ngờ lại chuyển đến chủ nhật. Họ nói vé chưa bán sao vé "chợ đen" lại tràn ngập như thế? Tình hình này thì chắc đến ngày đó cũng không thể mua nổi”.

Trả lời câu hỏi vì sao vé chưa bán phổ biến nhưng đã có vé "chợ đen", ông Hồ Văn Chiêm - Giám đốc điều hành SLNA nói, trong số 25.000 chỗ ngồi thì ngoài giấy mời, vé bán cho cơ quan, đơn vị có công văn đặt mua trước, vé miễn phí cho sinh viên, cổ động viên, còn lại khoảng gần 10.000 vé sẽ được bán cho khán giả. Do số lượng cơ quan, tổ chức đặt mua quá nhiều và từ sáng nay đã bán vé cho họ nên không thể kiểm soát hết được.

Chiều qua, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã đến tặng hoa, động viên ban lãnh đạo và cầu thủ SLNA. Ông Lô Trung Thành - Phó giám đốc Sở VH-TD-TT Nghệ An cho biết lãnh đạo tỉnh đã hứa sẽ thưởng lớn nếu SLNA vô địch.

Khánh Hoan