Giải mã bí ẩn của Cheryl Cole

(TNO) Những thắc mắc của công chúng về thân hình của cô ca sỹ xinh đẹp Cheryl Cole mới đây đã được The Sun giải đáp.

Cheryl Cole đã vô tình làm lộ bí mật - Ảnh: Reuters

Trong buổi giới thiệu phim “What To Expect When You’re Expecting” (tạm dịch: Bạn mong chờ điều gì) tại Liên hoan phim Cannes 2012, Cheryl đã xuất hiện bên cạnh nữ diễn viên xinh đẹp Cameron Diaz. Hình ảnh hai người đẹp mặc váy trắng muốt đứng cạnh nhau được đăng trên nhiều báo khắp thế giới.

Một nét đáng chú ý là váy áo của cả Cheryl và Diaz đều do một nàng WAGs nổi tiếng thế giới thiết kế: Victora Beckham. Phải công nhận là vợ của Beckham có tài thiết kế và cô đã tạo ra những trang phục vừa gợi cảm, vừa lịch sự. Tuy nhiên, váy của Cheryl lại có sự cố.

Trong một góc chụp cận cảnh, tờ The Sun đã phát hiện ra Cheryl “lộ phụ tùng”. Do sơ ý trong khi mặc đồ, nên Cheryl đã để một phần của “thiết bị nâng vòng 1” lộ ra ngoài. Với phát hiện này, The Sun đã giải mã được nhiều thắc mắc của độc giả trước đây xoay quanh Cheryl.

Trong một số buổi xuất hiện trước công chúng, vòng 1 của Cheryl có vẻ không được tự nhiên cho lắm. Điều này khiến nhiều người đoán già đoán non là nàng WAGs này đi nâng ngực. Tuy nhiên, Cheryl liên tục bác bỏ thông tin trên và khẳng định cô chưa bao giờ đi phẫu thuật thẩm mỹ.

Còn giờ thì đã rõ, Cheryl không tiêm silicon vào người mà nàng WAGs này chỉ dùng một cách thức đơn giản để tôn cao vẻ đẹp của cơ thể. Trong thời gian qua, trào lưu nâng vòng 1 đang trở thành cái mốt của các WAGs Anh. Từ Imogen Thomas đến Helen Flanagan đều đi nâng vòng 1.

Riêng Cheryl đứng ngoài trào lưu này và không hiểu có phải vì thế mà ca sĩ xinh đẹp không giữ nổi hậu vệ đào hoa Ashley Cole.

