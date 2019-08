Golf thủ nổi tiếng Đan Mạch bị bắt vì sàm sỡ nữ hành khách trên máy bay

Theo báo giới Anh, tay golf 29 tuổi bị cho là đã quấy rối một nữ hành khách đang ngủ trong khoang hạng nhất của chuyến bay từ Tennessee đến Heathrow. Golf thủ Olesen - người từng góp mặt trong tuyển châu Âu giành chiến thắng thuyết phục tại Ryder Cup 2018, cũng bị cáo buộc lăng mạ, sỉ nhục các hành khách và tiểu bậy ra giữa lối đi trong tình trạng say xỉn.

Tờ Independent hôm 2.8 cho biết, cảnh sát đã chờ sẵn để bắt giữ Olesen khi máy bay hạ cánh xuống phi trường Heathrow vào ngày 29.7. Được biết, Ian Poulter cũng có mặt trên chuyến bay này và golf thủ ngôi sao người Anh đã cố gắng để làm dịu tình hình khi Olesen được cho là đã sàm sở nữ hành khách.

Olesen là một trong những tay golf của tuyển châu Âu giành chiến thắng ở Ryder Cup 2018 AFP

Theo tờ báo trên, cảnh sát địa phương xác nhận có một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt giữ tại phi trường do nghi ngờ tấn công tình dục và có những hành động mất kiểm soát do say xỉn. Còn tờ The Sun dẫn lời một nhân chứng nói rằng Olesen “bắt đầu lăng mạ, sỉ nhục một vài hành khách và phi hành đoàn, sau đó sàm sở một nữ hành khách trước khi tiểu bậy ra lối đi. Một hành vi gây sốc. Cứ tưởng là chuyện có lẽ xảy ra ở hàng không giá rẻ, nhưng nó lại là trên khoang hạng nhất của hãng British Airways”.

Olesen - tay golf hiện đang xếp hạng 62 thế giới, đã được thả ra sau đó nhưng vẫn đang bị điều tra về hành vi của mình trên máy bay. Cả Olesen và Poulter đều vừa tham dự Giải WGC-FedEx St Jude Invitational ở Memphis (Mỹ) hồi cuối tuần trước, trong đó golf thủ người Đan Mạch kết thúc giải ở vị trí thứ 27.