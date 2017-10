Hai năm tù chờ Diouf

Tiền đạo El Hadji Diouf có nguy cơ phải ngồi tù hai năm. Đó là thông tin được tờ Daily Star khẳng định. Theo tờ báo này, một phụ nữ tại Senegal có tên Khady Sy đã tố cáo Diouf hành hung cô ta. Ngày 28.6 năm ngoái, Diouf trong khi về quê hương nghỉ hè đã đến sòng bài Casino du Cap Vert. Không hiểu vì lý do gì, Diouf đã to tiếng với cô Sy tại sòng bài. Thường những khách nam dù bực mình đến mấy cũng chỉ to tiếng một lúc rồi bỏ đi nhưng không may cho Sy là cô đã gặp phải một kẻ hung dữ như Diouf.

Vốn là cầu thủ khỏe mạnh lại được sự trợ giúp đắc lực của anh chàng vệ sĩ Sadibou Boye nên Diouf đã “tẩn hội đồng” cô Sy một trận nhớ đời. Cảnh sát ở thủ đô Dakar, Senegal xác nhận có vụ này, một nguồn tin từ cảnh sát cho biết: “Vụ việc xảy ra vào 6 giờ sáng ngày 28.6.2009. Cô Sy đã báo cho cảnh sát vào ngày 2.7. Kèm theo đó là giấy chứng nhận của bác sĩ về mức độ nghiêm trọng của chấn thương của Sy, cô ta không thể làm việc trong 20 ngày vì đau do bị hành hung”.

Tiền đạo Diouf là người không có thói quen dịu dàng với phụ nữ...

Chuyện Diouf đánh phụ nữ không phải điều lạ với những người thân của tiền đạo này. Người hiểu rõ Diouf hơn ai hết chính là Valerie, vợ của Diouf một thời. Bản thân Valerie đã từng là nạn nhân của những trò thượng cẳng chân, hạ cẳng tay của tiền đạo này. Cuối năm 2006, Diouf đã từng đánh Valerie một trận đau đến nỗi cô phải gọi điện cho cảnh sát cầu cứu và Diouf bị tạm giữ.

....nhưng anh vẫn được các cô gái bám theo

Không những đánh vợ mình, vợ của đồng đội thì Diouf cũng chẳng tha. Khoảng 5 năm trước, khi còn khoác áo Bolton, Diouf cũng từng bị buộc tội tấn công Aicha Ba, vợ của bạn thân Khalilou Fadiga. Fadiga và Diouf lúc đó không chỉ là đồng đội tại Bolton mà còn khoác áo cho Senegal. Nhưng điều ngạc nhiên là dù hung dữ như vậy nhưng Diouf vẫn được nhiều cô gái đẹp theo. Một trong số đó là Vicky Gough (đề cập ở bài dưới). Có lẽ túi tiền căng và những chiếc xe đẹp làm Diouf trở nên hấp dẫn.

Hồ Khuê