Hai người đẹp của Ronaldo khoe 'ảnh nóng'

(TNO) Trào lưu cởi áo khoe thân vì mục đích xã hội đang ngày một nở rộ trong giới WAGs. Mới đây, hai cô bạn gái, một cũ và một hiện tại, của siêu sao Cristiano Ronaldo là Nereida Gallardo và Irina Shayk vừa tung ra bộ ảnh 'thiếu vải' cực kỳ nóng bỏng.

Nereida Gallardo chụp "ảnh nóng" để lên tiếng bảo vệ phái yếu - Ảnh: Twitter

Không lâu sau khi sinh em bé là kết quả của mối tình với cầu thủ Gonzalo Quinaz, người đẹp Nereida Gallardo liên tục khoe ảnh đầy khiêu khích của mình trên các mặt báo. Gần đây nhất, người đẹp từng một thời quấn quýt mặn nồng với Ronaldo đã khiến các quý ông “bỏng mắt” với serie ảnh bán khỏa thân không thể hấp dẫn hơn.

Dù vậy, mục đích cởi đổ khoe thân của nàng WAGs này lại mang tính xã hội đầy ý nghĩa và nhân văn. Theo đó, cô tiết lộ trên Twitter rằng lý do thực hiện bộ ảnh “mát mẻ” nói trên là để chống lại hành động phá thai, cũng như lên tiếng bảo vệ quyền tự do cho phái yếu.

Trong các bức ảnh, Nereida Gallardo không ngần ngại cởi phăng áo để lộ vòng 1 căng tròn đầy sức sống trước hai người mẫu nam vào vai cảnh sát đang trấn áp cô. Ngắm nhìn người mẫu 29 tuổi diễn xuất, khó ai tin rằng trước mặt họ đã là “gái một con”.



Irina cổ động cho Olympic Sochi - Ảnh: Instagram

Không chịu kém cạnh người cũ, người mới Irina Shayk của Ronaldo cũng vừa tung ảnh cổ động cho Olymic mùa đông Sochi 2014 đầy táo bạo. Theo đó, siêu mẫu nổi tiếng người Nga đã tung lên một bức ảnh trong tình trạng… không quần áo và và dùng hai chiếc găng tay đính logo Olympic để che vòng một của mình

Tấm ảnh khiêu gợi của Irina ngoài việc khoe thân hình gợi cảm còn mang ý nghĩa quảng bá cho Olymic Sochi 2014. Được biết, sự kiện thể thao này luôn bị đặt trong dấu chấm hỏi về tính an toàn và sự thành công bởi nỗi lo khủng bố rình rập. Do đó, Irina lập tức vào cuộc bằng cách đăng ảnh cho thấy sự thanh bình ở những địa điểm diễn ra các môn thi đấu hòng trấn an mọi người.

Đức Trường

