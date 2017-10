Hậu vệ Ashley Cole: Tiếp bước Tiger Woods

Như thường lệ, sau khi những tin tức đầu tiên về vụ ngoại tình của hậu vệ Ashley Cole được phanh phui, ngôi sao người Anh trở thành mục tiêu tấn công của những người đẹp bước ra từ trong bóng tối kèm theo những câu chuyện hấp dẫn.

Ly kỳ nhất là câu chuyện của Ann Corbitt, người trải qua một đêm cùng với Cole khi anh đến Mỹ du đấu cùng Chelsea hồi mùa hè. Hôm qua, tờ News of the World đã đăng tải một cuộc phỏng vấn Corbitt, trong đó người đẹp 27 tuổi kể toàn bộ chi tiết về cuộc gặp gỡ lẫn những bí mật phòng the mà hai người có với nhau.

Corbitt gặp Cole thông qua giới thiệu của một người bạn vào ngày 17.7.2009. Cole đã xin số điện thoại của Corbitt và bắt đầu với chiến thuật quen thuộc là nhắn tin kèm theo những bức ảnh hở hang của chính mình. Sau trận thắng 2-0 trước Seattle Sounders, Cole dẫn Corbitt về khách sạn Bốn Mùa ở Seattle trên chiếc xe buýt chở đội bóng. Corbitt còn kể rằng Cole đã đề nghị cô ân ái mà không dùng biện pháp bảo vệ. Điều tốt đẹp duy nhất mà Corbitt nói về Cole trong cuộc phỏng vấn là ngôi sao của Chelsea khá nồng nhiệt và sáng tạo trên giường.

Sau đêm đó, Cole tiếp tục nhắn tin đề nghị giữ mối quan hệ song Corbitt cạch mặt cầu thủ 29 tuổi sau khi về nhà, lên mạng và phát hiện ra Cole đã có gia đình đồng thời từng dính dáng vào các scandal ngoại tình trước đó. Mọi chuyện bắt đầu gay cấn khi một phóng viên đánh hơi được câu chuyện. Cole đã liên lạc với Corbitt và đề nghị cô giữ kín bí mật. “Tôi cảm thấy thực sự bị làm phiền. Anh ta trở nên quẫn trí và bắt đầu khóc lóc rằng anh ta không muốn mất vợ như thế nào”, Corbitt kể.

Để dàn xếp vụ việc, Cole đã nhờ giám đốc truyền thông của Chelsea, Steve Atkins, liên hệ với Corbitt. Atkins đã đưa ra một loạt các lời khuyên để ém nhẹm vụ ngoại tình thông qua email mà nội dung còn được Corbitt lưu giữ. Atkins còn đề nghị Corbitt liên hệ với Schillings, công ty luật chuyên xử lý những rắc rối liên quan đến đời tư của các nhân vật nổi tiếng.

Vụ việc có vẻ như được xử lý êm thấm cho đến khi Cole trở thành tâm điểm của sự chú ý sau khi các vụ ngoại tình hồi cuối năm 2008 bị vỡ lở. Ngoài Corbitt, vào hôm qua, một người mẫu tên Alexandra Taylor cũng kể rằng Cole từng dẫn cô về nhà ngay trong đêm Cole và Cheryl, vợ anh, công khai mối quan hệ giữa họ vào tháng 10.2004. Taylor là người thứ 5 tiết lộ mối quan hệ vụng trộm với Cole sau Aimee Walton, Sonia Wild, Vicky Gough và Corbitt. Với tốc độ này, Cole hoàn toàn có thể đuổi kịp kỷ lục ngoại tình với 18 người phụ nữ khác nhau được tay golf số 1 thế giới Tiger Woods thiết lập cách đây không lâu.

Sơn Duân