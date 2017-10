Helen Flanagan muốn không chồng mà vẫn có con

(TNO) Cô bạn gái xinh đẹp của tiền vệ Scott Sinclair, Helen Flanagan vừa cô khẳng định muốn có con ngay trước khi 24 tuổi. Nhưng thật bất ngờ cô lại không có ý định lên xe hoa.

>> Bar Refaeli chọc giận WAGs Barcelona

>> Nàng WAGs tai tiếng Imogen Thomas sắp sửa làm mẹ

>> Hai nàng WAGs Argentina khẩu chiến kịch liệt



Helen Flanagan và bạn trai Scott Sinclair - Ảnh: AFP

Nàng WAGs Helen Flanagan đã có mặt tại Úc để quay show truyền hình ăn khách “I’m A Celebrity…Get Me Out Of Here”. Chương trình này với sự góp mặt của võ sỹ quyền anh nổi tiếng của nước Anh David Hayes sẽ phát trên giờ vàng của kênh ITV với lượng khán giả theo dõi rất cao.

Tờ Daily Mirror tin rằng sau khi tham gia show truyền hình nói trên, Helen sẽ nổi tiếng như cồn mà không cần phải "dựa hơi" của anh bạn trai, tiền vệ Scott Sinclair đang chơi cho Man City.

Nhưng cái giá của sự nổi tiếng cũng không rẻ. Để tham gia “I’m A Celebrity…Get Me Out Of Here”, Helen phải chấp nhận xa anh bạn trai Sinclair một thời gian không ngắn.

Helen tâm sự việc không có Sinclair bên cạnh quả là điều khó khăn với cô. Trước đây, để được sống gần tiền vệ này, Helen đã bỏ một chương trình truyền hình ăn khách khác là "Coronation Street".

Helen cho biết trước khi sang nhận lời tham gia show “I’m A Celebrity…Get Me Out Of Here”, cô đã cân nhắc rất lâu. Thậm chí, Helen đã rủ cả Sinclair tham gia luôn chương trình cho vui nhưng cầu thủ này từ chối do đang giữa mùa giải. Nếu chương trình này quay vào mùa hè thì có lẽ Sinclair đã nhận lời.

Hiện Helen đã 22 tuổi và cô khẳng định muốn có con ngay trước khi 24 tuổi. Nàng WAGs này còn tiết lộ: “Tôi muốn có 4 đứa con với Sinclair và anh ấy cũng muốn có thật đông con cái”.

Tuy nhiên, Helen lại khẳng định dù khao khát có con và rất yêu Sinclair nhưng cô lại không hề muốn cưới và không thèm quan tâm đến chuyện đó. Có lẽ Helen muốn có con mà không cần cưới.

Ngắm Helen Flanagan "nóng bỏng" với sóng biển



Ảnh: Daily Mirror

Hồ Khuê