Henry tậu nhà ở New York

Mô tả Chuyển đến Mỹ thi đấu cho CLB New York Red Bull chưa được bao lâu, tiền đạo Thierry Henry đã quyết định mua một căn hộ để an cư. Theo thông tin từ Splash News, chân sút người Pháp vừa bỏ ra khoảng 9 triệu USD để sở hữu hai tầng cao nhất của một tòa nhà tại SoHo, New York. Ngoài ra, Henry cũng chi thêm 5,85 triệu USD để mua luôn tầng phía dưới liền kề để tạo thành một căn hộ khép kín. Tổng cộng căn hộ của Henry có diện tích sử dụng hơn 500m2. Ngoài ra, ngôi sao bóng đá này còn được quyền sở hữu hơn 400m2 bên ngoài tòa nhà, bao gồm một khu vườn. Splash News cho biết căn hộ của Henry bao gồm phòng giải trí có TV màn hình 72 inch, hai phòng ngủ đều có phòng để quần áo. “Henry tỏ ra rất quan tâm đến căn hộ này”, nhà môi giới bất động sản Ivan Prochko cho biết, “Anh ấy đã xem nó đến 3 lần trong hai ngày. Ngay sau đó thì chúng tôi nhận được lời đề nghị mua”. Căn hộ mà Henry vừa mua nằm trong khu vực mà các ngôi sao Hollywood như Lenny Kravitz, Courtney Love và Nicole Kidman hiện đang sinh sống. Diễn viên từng đóng trong phim “The Dark Knight”, Heath Ledger cũng từng sống ở đây cho đến khi anh bất ngờ qua đời vào năm 2008. L.H