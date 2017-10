HLV Ferguson được đặt tên đường

Thành phố Manchester (Anh) đã tôn vinh những đóng góp của HLV Alex Ferguson, người có gần 27 năm dẫn dắt CLB Manchester United, bằng quyết định lấy tên ông đặt tên cho một con đường giáp và dẫn đến sân Old Trafford. Theo đó, đường Water's Reach sẽ được đổi tên thành Sir Alex Ferguson Way.



HLV Alex Ferguson bên con đường mang tên mình - Ảnh: Reuters

Dịp này, HLV huyền thoại Alex Ferguson còn được vinh danh trong một buổi lễ mang tên “Freedom of the Borough of Trafford” và được ông Dylan Butt, thị trưởng thành phố Manchester, trao tặng lưu niệm chương.

Đây là một trong những sự tôn vinh của M.U nói riêng và thành phố Manchester giành cho HLV Ferguson sau khi ông được tạc tượng và được đặt tên cho một khán đài của sân Old Trafford. Về việc đặt tên đường, trước đó một trong những con đường tiếp giáp với sân Old Trafford là Warwick Road North được đổi tên thành Sir Matt Busby Way vào năm 1993. Sir Matt Busby cũng là một người Scotland, từng thi đấu và đặc biệt là dẫn dắt M.U đến những thành công trong nước và châu Âu trong những năm 1950 và 1960.

