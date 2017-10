HLV Inzaghi lại ‘ghi bàn’ trên tình trường

(TNO) Báo Ý loan tin huấn luyện viên (HLV) Pippo Inzaghi của AC Milan lại vừa 'cưa' đổ một người đẹp mới. Lần này, cựu tiền đạo tuyển Ý chinh phục thành công một ca sĩ trẻ.

Inzaghi rất đào hoa - Ảnh: AFP

Theo tờ Novella 2000, HLV Inzaghi mới đây bị cánh phóng viên ảnh phát hiện đi ăn tối ở một nhà hãng lãng mạn tại Milan (Ý) cùng một người đẹp bí ẩn. Sau bữa tối, cả hai nhanh chóng lên chiếc xe hơi đậu gần đó và biến mất. Báo chí Ý tin rằng điểm đến của cặp đôi này chính là căn biệt thự của Inzaghi.

Sau khi điều tra, câu trả lời về danh tính người mới của Inzaghi cũng được tiết lộ. Đó là Bianca Aztei, một ca sĩ trẻ ở đất nước hình chiếc ủng. Được biết, Bianca Aztei là bạn của nàng cựu WAG Elisabetta Canalis. Trong đám cưới bạn thân với Brian Perri, Bianca cũng trình bày bài hát "This Fear I Have of Losing You" rất được ưa chuộng hiện nay.

Về phần Inzaghi, chuyện cựu danh thủ này liên tục "ghi bàn" với các người đẹp không phải lạ lẫm. Trước đây, ngôi sao từng thi đấu cho AC Milan và Juventus có quan hệ với khá nhiều người đẹp như Cristina Buccino, Claudia Romani, Alessia Ventura. Tuy nhiên, HLV Inzaghi lại đang sống độc thân từ năm 2011 sau khi chia tay nữ MC Alessia Ventura.

Dù hai người họ sau đó thỉnh thoảng vẫn bị bắt gặp ở cạnh nhau, qua đó rộ lên tin đồn nối lại tình xưa. Nhưng cùng với việc HLV Inzaghi xuất hiện bên người đẹp Bianca Aztei vừa qua thì mọi chuyện lúc này đã rõ. Chắc chắn giữa Inzaghi và người cũ Alessia Ventura giờ đây không còn ràng buộc gì nữa.

Đức Trường

