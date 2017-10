HLV Mourinho tố Barca chơi xấu

Tờ báo này cho hay, một nhóm CĐV Barca đã chờ sẵn ngoài sân vận động và ngay khi thấy xe chở HLV Mourinho tới, họ đã tấn công bằng cách đấm vào cửa xe hoặc ném bất cứ thứ gì đang có trong tay như chai lọ, bao thuốc... lên kính xe.

Thậm chí một nhóm người quá khích còn tìm cách lật đổ chiếc xe. Tuy nhiên rất may là cảnh sát địa phương đã có mặt để can thiệp kịp thời. Hiện an ninh đã được thắt chặt tại khách sạn nơi các cầu thủ Inter nghỉ ngơi.

Có lẽ do chưa hết bàng hoàng nên HLV Mourinho tỏ ra rất giận dữ khi tố cáo những hành động không đẹp của cả Barca lẫn CĐV xứ Catalan trong cuộc phỏng vấn với một tờ báo Ý:

"Gần như suốt cả đêm trước khi trận đấu diễn ra chúng tôi không thể ngủ được bởi những tiếng pháo hoa bên ngoài khách sạn. Chúng tôi đã gọi cho cảnh sát từ 23 giờ đêm nhưng mãi đến 3 giờ rưỡi sáng hôm sau họ mới có mặt...", ông Mourinho tức giận cho biết.

Ông còn than phiền về việc trước đó cảnh sát xứ Catalan đã "làm phiền" tiền đạo Samuel Eto'o vì liên quan đến một khoản thuế nào đó từ năm 2005 của cầu thủ này.



Eto'o vui mừng sau khi cùng Inter đánh bại Barca để vào chơi trận chung kết Champions League mùa này - Ảnh: AFP

Ngoài ra "người đặc biệt" cũng tỏ ra không hài lòng về chiếc thẻ đỏ của Thiago Motta ở phút 28 của trận đấu. Theo ông, Sergio Busquets đã đóng kịch trong tình huống đó.

Inter đã thua 0-1 trong trận đấu rạng sáng nay nhưng họ đã giành chiến thắng chung cuộc với tổng tỷ số 3-2 sau hai lượt trận, qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết Champions League lần đầu tiên kể từ năm 1972.

Ngay sau khi trọng tài thổi hồi còi kết thúc trận, HLV Mourinho đã có màn ăn mừng "hơi quá" khi chạy khắp sân đồng thời giơ tay hướng về phía các khán đài trên sân Nou Camp.

Hành động vui mừng trên của HLV Inter đã khiến thủ thành Valdes bên phía Barca "nóng mặt" và hai bên đã có chút va chạm trước khi Giám đốc thể thao của Inter, Gabriele Oriali lao vào can ngăn.



Thủ môn Valdes (giữa) không kiềm chế được trước cách ăn mừng của HLV Mourinho (phải) - Ảnh: AFP

Sau trận đấu, ban tổ chức SVĐ Nou Camp cũng có một hành động không đẹp khi "vô tư" xịt nước tưới lại mặt sân cỏ mặc dù các cầu thủ Inter vẫn còn trên sân. Tuy nhiên, các cầu thủ và ban huấn luyện Inter vẫn vui vẻ bởi họ chính là những người chiến thắng.



Hành động của ban tổ chức sân Nou Camp vô tình giúp cho màn ăn mừng của các cầu thủ Inter ấn tượng hơn - Ảnh: AP

Dưới đây là một số hình ảnh về màn ăn mừng "quá khích" của HLV Mourinho:



Nụ cười của kẻ thắng - Ảnh: AFP



Và khi niềm vui dâng trào - Ảnh: AFP



Ăn mừng cùng đồng nghiệp - Ảnh: AFP



Tôi là... số 1 - Ảnh: AFP



Samuel Eto'o và HLV Mourinho cùng nhảy múa - Ảnh: Reuters

T.Thành

(Theo Goal, Football-Italia)