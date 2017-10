Học trò Redknapp lại đi quậy

Cách đây 2 tuần, các cầu thủ Tottenham đã bị ông thầy nghiêm khắc Harry Redknapp phạt mỗi người 2.000 bảng vì chuyến đi chui đến Ireland nhậu nhẹt mừng Giáng sinh. Thế nhưng, mức phạt “giơ cao đánh khẽ” trên không đủ làm các cầu thủ ở White Hart Lane từ bỏ thói quen tiệc tùng và chè chén vốn đã ăn sâu vào máu.

Vào tối thứ hai tuần trước, để ăn mừng trận thắng 2-0 trước West Ham, Aaron Lennon, Jermain Defoe, Tom Huddlestone và Alan Hutton lại xuống phố tham dự một buổi tiệc hóa trang tại hộp đêm sang trọng Maya ở khu Soho, London. Lennon, người hóa trang thành nhân vật Captain America trong bộ truyện tranh cùng tên, và Huddlestone, người khoác lên mình bộ đồ của Gia đình siêu nhân, cùng với Hutton trong bộ đồ của Người sắt, đến hộp đêm vào lúc 11g30 khuya, trong khi Defoe đã chờ sẵn ở đó trong dáng vẻ của Người khổng lồ xanh Hulk.

Cả nhóm ngồi trong khu vực VIP với hàng đống rượu đắt tiền đặt trên bàn và được vây quanh bởi rất nhiều cô gái. Defoe, vốn nổi danh là cầu thủ sát gái, như thường lệ, dành nhiều thời gian để trò chuyện và nhảy nhót cùng một người đẹp tóc đen. Nhóm cầu thủ chỉ rời đi vài phút trước khi hộp đêm đóng cửa vào lúc 3g sáng.

Một nhân chứng kể lại trên tờ News of the World: “Một vài người không ngại khi được bắt chuyện nhưng một số lại cảm thấy khó chịu khi bị chú ý. Họ thật sự thư giãn và tôi khá ngạc nhiên khi thấy họ xuống phố quá sớm, sau khi vừa mới bị trừng phạt bởi ông thầy Harry Redknapp do chuyến đi đến Dublin”.

HLV Harry Redknapp là người nổi tiếng nghiêm khắc - Ảnh: Reuters

Redknapp vốn luôn bài trừ thói quen chè chén của các cầu thủ. Ông khẳng định các bữa tiệc mừng Giáng sinh là vô bổ, thậm chí gây nguy hại cho sức khỏe cho các cầu thủ. Nhà cầm quân 62 tuổi mắng nhiếc thậm tệ các học trò khi hay tin họ tổ chức chuyến đi đến Dublin: “Tất cả mọi người đang rình rập chờ họ đi ra ngoài, say sưa và thực hiện những hành động ngu xuẩn. Không cần phải làm như thế. Mùa giải còn dài và đến cuối mùa bóng, nếu chúng tôi đạt được thành công, họ có thể tiệc tùng thoải mái trong kỳ nghỉ hè”.

Tuy nhiên, lần này, Redknapp tỏ ra khá dễ dãi. HLV người Anh khẳng định: “Họ đã có một cuối tuần mệt nhọc, phải thi đấu liên tục vào thứ bảy rồi đến thứ hai. Vì thế, tôi không phản đối việc họ đi ra ngoài vào tối thứ hai. Tôi sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào dù rằng đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy về việc này”.

May mắn cho bộ tứ trên là Tottenham đang có phong độ tốt. Nếu đội bóng phía bắc thành London thi đấu sa sút, họ ắt hẳn sẽ trở thành mục tiêu trút giận của ông thầy người Anh.

Sơn Duân