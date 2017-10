Ibra giơ nắm đấm với Bommel

Vào thời điểm trọng tài cho trận đấu tạm nghỉ, Thụy Điển đang bị dẫn trước 2 trái. Điều đó khiến Ibrahimovic có vẻ mất bình tĩnh. Khi một hậu vệ của Hà Lan chìa tay ra bắt tỏ ý thân thiện, Ibra từ chối và lao nhanh về phía Van Bommel đang tiến vào đường hầm. Ibrahimovic chỉ tay về phía Van Bommel và tuôn ra những lời không được hay ho.

Đỉnh cao của va chạm giữa đội trưởng hai đội là một cú so vai do Ibrahimovic là người tác động. Cũng may là cầu thủ hai bên cùng lao vào can ngăn Ibrahimovic trước khi mọi việc đi quá giới hạn. Trong suốt quá trình Ibrahimovic chỉ tay, tuôn những lời lẽ khó nghe, tuyệt nhiên Van Bommel chỉ cúi đầu đi vào đường hầm. Bommel từ chối tiết lộ những gì Ibrahimovic nói với anh và chỉ nói ngắn gọn: “Tôi là người chiến thắng”.

N.M (Theo Marca)