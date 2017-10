Iker Casillas và Pilar Rubio được khao khát nhất lễ Tình nhân

(TNO) Ở Tây Ban Nha, ai cũng biết siêu sao Cristiano Ronaldo và tay vợt Rafael Nadal là hai chàng trai nổi tiếng không chỉ vì có tài mà còn sở hữu vẻ ngoài đẹp trai đầy nam tính. Song, thực tế lại chỉ ra gương mặt được phụ nữ Tây Ban Nha khao khát hẹn hò nhất trong lễ Tình nhân (14.2) chính là Iker Casillas.

>> HLV Ancelotti: Casillas và Lopez sẽ thay nhau bắt chính

>> Bạn gái thủ thành Iker Casillas sinh con trai

>> Nhất bồ Casillas, nhì bồ Ramos



Casillas là người tình lý tưởng của các cô gái Tây Ban Nha - Ảnh: AFP

Vừa qua, trang Showroomprive.es vừa thực hiện cuộc khảo sát liên quan đến chủ đề ai là người bạn tình lý tưởng muốn được nửa kia hẹn hò trong dịp lễ Tình nhân. Theo đó, hàng loạt cái tên nổi tiếng như Cristiano Ronaldo, Rafael Nadal, Xabi Alonso, Iker Casillas và diễn viên Mario Casas liên tục được đề cập đến.

Dù vậy, không phải cứ điển trai như Ronaldo hay có một thân hình rắn chắc kiểu Rafael Nadal sẽ thu hút được phái nữ nhất. Thật vậy, kết quả trong cuộc khảo sát chỉ ra thủ thành đang bị thất sủng Casillas của Real Madrid mới là gương mặt được phụ nữ khao khát hẹn hò nhất trong dịp lễ Tình nhân.

Ở Casillas, anh không bảnh trai như Ronaldo hay vóc dáng chuẩn như người mẫu, nhưng bù lại ngôi sao bóng đá này lại may mắn sở hữu một gương mặt thánh thiện và quyến rũ làm say mê bao cô gái. Không chỉ vậy, cá tính có phần trầm lặng cũng như rất khiếm tốn là những lý do giúp thủ thành người Tây Ban Nha qua mặt các ứng viên khác.

Đứng thứ 2 trong danh sách là tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal. Trong khi đó, tài hoa như Ronaldo chỉ đứng thứ 5, sau cả diễn viễn Mario Casas và người đồng nghiệp Xabi Alonso tại Real Madrid. Đây có thể xem là một bước lùi với CR7 (biệt danh Ronaldo) bởi anh luôn là gương mặt rất được yêu thích trong lòng phái nữ những năm gần đây.



Pilar Rubio hiện đang cùng Ramos chờ đón đứa con đầu lòng - Ảnh: Zimbio

Ở hạng mục những người đẹp được khao khát hẹn hò nhất, vị trí quán quân thuộc về nàng WAGs chuẩn bị lên chức Pilar Rubio, người yêu của hậu vệ Sergio Ramos. Tương tự, giữ hạng 2 trong danh sách nói trên cũng là một WAGs của Real Madrid, nữ phóng viên đồng thời là bà mẹ một con Sara Carbonero, vốn là bạn gái thủ thành Casillas.



Điều ngạc nhiên theo kết quả khảo sát là người đẹp Irina Shayk của Ronaldo dù liên tục được vinh danh ở những cuộc bầu chọn sắc đẹp và quyến rũ lại không có tên trong danh sách. Ngược lại, các vị trí này theo thứ tự lần lượt thuộc về người dẫn chương trình Anna Simon, các diễn viên Amaia Salamanca, Blanca Suarez và Ursula Corbero.

Đức Trường

Đức Trường