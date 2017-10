Inter không thắng được Roma vì người đẹp April Summers

Sự có mặt của người đẹp April Summers trên khán đài sân Meazza trong mỗi trận đấu của Inter luôn mang đến may mắn cho đội bóng áo sọc xanh đen. Thế nhưng khi cô vắng mặt, chiến thắng cũng quay lưng với nhà cựu vương.

April Summers rất yêu Inter - Ảnh: Instagram April Summers rất yêu Inter - Ảnh: Instagram

Cuối tuần rồi, April Summers dành thời gian rỗi để tới sân Meazza theo dõi Inter đá với Bologna. Người đẹp này làm bầu không khí một góc khán đài trở nên nhộn nhịp. Suốt trận đấu, April Summers liên tục cổ vũ đội chủ nhà không biết mệt mỏi. Inter cũng giành được thắng lợi 2-1 sau 90 phút. Nhiều người cho rằng mỹ nhân tóc vàng April Summers đã mang đến vận may cho Inter.Lý do vì mỗi lần cô tới sân cổ vũ đội nhà, thầy trò Roberto Mancini đều giành được chiến thắng. Nhưng rạng sáng nay, do Inter làm khách tới Rome để gặp chủ nhà AS Roma, vì vậy, April Summers không thể theo chân đội bóng. Bù lại, cô đăng trên Instagram những tấm hình cho thấy mình theo dõi trận đấu từ nhà riêng. April Summers cũng động viên cho các cầu thủ bằng lời chúc may mắn và những tấm hình nóng bỏng.Tuy nhiên, April Summers chỉ có thể mang tới phân nửa vận may cho Inter. Họ bị Roma cầm hòa 1-1 sau khi đã dẫn bàn trước. Kết quả này khiến đại diện thành Milan đứng trước nguy cơ mất vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng về tay Fiorentina, đặc biệt không thể thu hẹp khoảng cách với AS Roma trong cuộc đua giành vé dự Champions League.