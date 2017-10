Irina Shayk bị nghi ngờ 'giải sầu' với Lewis Hamilton

(TNO) Cả Irina Shayk lẫn Lewis Hamilton đều có chung cảnh ngộ. Vì vậy, không quá ngạc nhiên khi họ tìm đến nhau trong ngày Valentine (lễ Tình nhân) vừa qua.

Irina đang cô đơn sau khi chia tay Ronaldo - Ảnh: AFP

Với Irina Shayk và Lewis Hamilton, nhà vô địch làng đua xe F1 mùa 2014, đây là lần đầu tiên họ trải qua kỳ lễ Tình nhân trong tình cảnh cô đơn những năm gần đây. Số là Irina Shayk vừa chia tay siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo, còn Lewis Hamilton bị người tình Nicole Scherzinger "đá" vì lơ chuyện cưới hỏi.

Và để tìm cách quên chuyện cũ, Irina và Hamilton cố gắng làm bản thân trở nên bận rộn. Mới đây, họ hòa mình vào không khí náo nhiệt của show thời trang do người mẫu nổi tiếng Naomi Campbell tổ chức ở Lincoln Center (New York, Mỹ). Đây là chương trình gây quỹ từ thiện, nhưng nằm trong một phần của tuần lễ thời trang New York.

Theo Mirror, Hamilton và Irina đã chọn cho mình những trang phục đẹp nhất trong chương trình. Tại đây, họ cũng gặp gỡ và có những khoảnh khắc trò chuyện cùng nhau. Chỉ với chừng ấy dữ kiện cũng đủ giúp báo chí thêu dệt lên những câu chuyện liên quan đến mối quan hệ của hai nhân vật nổi tiếng này.

Có tin đồn, Hamilton và Irina đang bắt đầu tìm hiểu nhau. Thậm chí, giới truyền thông còn cho rằng giữa hai người họ vì có chung cảnh ngộ nên rất dễ chia sẻ những cảm xúc. Không rõ nhà vô địch đua xe F1 có ý định tiến tới với Irina sau này hay không, nhưng nếu giả thiết này xảy ra hẳn cũng thường tình.

Irina còn đang độc thân và muốn tìm bạn trai mới chung thủy. Lúc này, Hamilton được xem là mẫu đàn ông lý tưởng cho người đẹp khi suốt nhiều năm qua thì tay đua người Anh chỉ gắn bó với mỗi nữ ca sĩ Nicole Scherzinger và không dính vào những vụ bê bối tình ái nào.

Đức Trường

