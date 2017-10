Irina Shayk lả lơi bên… gái lạ

(TNO) Những tấm ảnh bên cạnh người mẫu nam Arthur Sales của Brazil không nóng bằng ảnh mà Irina Shayk đưa lên Twitter gần đây.

>> CR7 tháp tùng Irina Shayk dự lễ Glamour Fashion Awards 2010

>> Irina Shayk chuẩn bị làm MC



Irina Shayk (trái) khoe ảnh chụp với một cô gái lạ - Ảnh: The Sun

Irina Shayk, bạn gái của tiền đạo Cristiano Ronaldo từng gây sốc khi lả lơi bên trai lạ trong các lần quảng cáo quần jeans hay giày Xti.

Tuy nhiên, mới đây cô siêu mẫu Nga này đã khoe ảnh chụp với một cô gái khá xa lạ. Trong ảnh đó, Irina Shayk không chỉ mặc bộ đồ khêu gợi khoe khoang vòng 1 với chiếc áo xẻ ngực sâu mà còn có tư thể khiêu khích với gái lạ. Hai cô gái này vừa ôm eo nhau và còn vừa chìa môi trong tư thế chuẩn bị hôn nhau.

Điều tra của The Sun cho biết, cô gái lạ đó có tên Anne Vyalitsyna, một người đẹp đến từ nước Nga như Irina Shayk. Trong thời gian tới, Irina Shayk sẽ tham gia chương trình truyền hình Russia’s Next Top Model và Vyalitsyna sẽ là người tham gia cùng cô. Đó là lý do vì sao Irina Shayk phải kết thân với Vyalitsyna sớm trước khi phát sóng nhằm tạo gắn kết với đồng nghiệp.

Có lẽ Ronaldo cũng khó chịu khi nhìn thấy ảnh trên. Còn nhớ, Ronaldo từng chia tay với người đẹp Nereida Gallardo chỉ một thời gian sau khi lộ ảnh Nereido ôm hôn thắm thiết các cô bạn gái khác.

Nhưng vào lúc này, Ronaldo chưa thể nổi máu ghen vì anh còn phải lo giải thích chuyện liên quan đến Satta. Báo chí Ý vừa đăng tiền đạo người Bồ Đào Nha xin số điện thoại tán tỉnh nàng WAGs Melissa Satta, bạn gái của tiền vệ Kevin Prince Boateng (AC Milan).

Hồ Khuê