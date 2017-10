Jim A Jim: Người khiến Công Phượng phải... cúi đầu

Jim gõ trên chát một danh sách dài dằng dặc: Quế Ngọc Hải, Công Phượng, Văn Toàn, Tiến Dũng, Nam Anh, Đặng Văn Lâm (thủ môn Việt kiều), Trọng Hoàng, Phi Sơn, Đức Cường, Mai Tiến Thành, Marko Simic, Tăng Tuấn, Huy Hùng, Mạnh Hùng, Trọng Đại, Đông Triều, Quang Tình, Hải Huy, Nguyên Mạnh, Hoàng Lâm, Ngọc Thắng, Huy Toàn, Phúc Tịnh, Âu Văn Hoàn, Đức Lương, Thanh Hiền, Minh Tùng, Hữu Dũng, Minh Nhựt…



Rồi cứ như cái duyên với giới cầu thủ, các bạn ý giới thiệu cho nhau và giờ em đã coi các bạn cầu thủ như những khách hàng cực kỳ đặc biệt. Tình bạn giữa một anh thợ cắt tóc 23 tuổi với hàng chục cầu thủ cũng có thể xem như một điều thú vị. Bọn em cùng trang lứa nên cũng dễ trò chuyện. Mỗi lần gặp nhau là vui nổ trời. Hỏi thăm sức khỏe, tình hình chấn thương, trêu đùa nhau rồi buôn hàng tỉ thứ chuyện khác nữa. Ai cũng thoải mái. Jim gõ trên chát một danh sách dài dằng dặc: Quế Ngọc Hải, Công Phượng, Văn Toàn, Tiến Dũng, Nam Anh, Đặng Văn Lâm (thủ môn Việt kiều), Trọng Hoàng, Phi Sơn, Đức Cường, Mai Tiến Thành, Marko Simic, Tăng Tuấn, Huy Hùng, Mạnh Hùng, Trọng Đại, Đông Triều, Quang Tình, Hải Huy, Nguyên Mạnh, Hoàng Lâm, Ngọc Thắng, Huy Toàn, Phúc Tịnh, Âu Văn Hoàn, Đức Lương, Thanh Hiền, Minh Tùng, Hữu Dũng, Minh Nhựt…Khách hàng của Jim còn phải kể đến HLV Đặng Phương Nam, ca sĩ Hoàng Bách, trợ lý Trí Nguyễn (HAGL), HLV thủ môn Đức Cảnh…Jim bảo: “Từ tháng 5 đến giờ mới có 7 tháng mà em đã cắt tóc cho từng ấy nhân vật của làng bóng đá Việt. Cũng thấy tự hào lắm chứ vì anh em họ tin tưởng vào tay nghề của mình, chứ nếu không tin chắc chẳng ai dám… thò đầu ra cho mình cắt đâu. Hi hi.Để em kể cho mà nghe. Hồi tháng 5, em ra sân xem tuyển Việt Nam thi đấu trên sân Mỹ Đình. Nhìn thấy Ngọc Hải có mái tóc hơi bị sành điệu. Máu nghề nổi lên, tối về, em lọ mọ vào inbox Facebook hỏi cậu ấy, có muốn đổi kiểu tóc khác không? Hải OK luôn. Thế là cắt cho Hải đầu tiên.Rồi cứ như cái duyên với giới cầu thủ, các bạn ý giới thiệu cho nhau và giờ em đã coi các bạn cầu thủ như những khách hàng cực kỳ đặc biệt. Tình bạn giữa một anh thợ cắt tóc 23 tuổi với hàng chục cầu thủ cũng có thể xem như một điều thú vị. Bọn em cùng trang lứa nên cũng dễ trò chuyện. Mỗi lần gặp nhau là vui nổ trời. Hỏi thăm sức khỏe, tình hình chấn thương, trêu đùa nhau rồi buôn hàng tỉ thứ chuyện khác nữa. Ai cũng thoải mái.

Đấy, tối 13.12, em cắt tóc cho 6 bạn đội U.23 trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Em cắt nhanh nhưng không ẩu, vừa cắt vừa nghỉ. Nếu có phom sẵn thì hơn 10 phút là mấy bạn có thể rời ghế. Còn chưa có phom, khoảng 20 phút. Bạn nào gấp, muốn cắt nhanh để đi chơi, em sẽ tập trung cao độ và dĩ nhiên, “sản phẩm ra lò” đều đẹp cả!”.



Tò mò, tôi hỏi Jim: “Trong đội U.23 Việt Nam, ai có gu thẩm mỹ tốt nhất? Công Phượng có điệu đà không?”. Jim nói ngay: “Phượng đơn giản lắm, để tóc thẳng như cậu ý đang để cũng OK mà vuốt keo cũng OK. Nói chung không quá cầu kỳ. Lần này, Phượng muốn đổi kiểu vì tóc cũ bị dài lại không gọn. Cắt tóc cho Phượng không phải “đau đầu” lắm. Hi hi. Sành điệu nhất có lẽ là Ngọc Hải. Chỉ tiếc là đợt này cậu ý không lên tuyển”.



“Thế trong số những cầu thủ đã được em làm đẹp, ai là người hài hước nhất?”. Jim cười: “Có lẽ là anh Thành rìu (Mai Tiến Thành - Thanh Niên) và Đông Triều ạ. Nom Đông Triều nghiêm nghiêm lúc tập luyện hay thi đấu thế thôi nhưng dí dỏm, hài hước ra phết. Cậu ấy nói câu nào cũng buồn cười”.



Jim đưa cho tôi xem ảnh Jim ngồi ở trường quay của K+, đằng sau có phông chữ Người truyền lửa. Hóa ra, anh chàng vì mê bóng đá mà đi đăng ký làm bình luận viên. Nhưng không may bị trượt dù: “Em không bình luận cực đoan hay bình luận theo kiểu phong trào nhưng có lẽ mình chưa có duyên với nghề bình luận.



Đội U.23 tập giữa mấy ngày đông ở Hà Nội, Jim cũng chịu khó đi xem. Đội thi đấu ở sân Hàng Đẫy, Jim ngồi trên khán đài rồi “than phiền” mấy câu rất buồn cười trên Facebook. Nhưng khi hỏi Jim thích CLB nào trong nước, cậu chàng cá tính này lắc đầu bảo: “Em chả thích CLB nào cả. Còn quốc tế, em thích nhất M.U. Thích thôi, chứ chưa đến mức trở thành fan cuồng!”.



Trở lại với “sự nghiệp” chính là cầm kéo, Jim bảo mình từng bị giận vì không chịu lấy tiền cắt tóc của cầu thủ. “Các bạn bảo nếu không lấy thì không cho cắt. Ừ, thì em lại lấy, ai muốn trả bao nhiêu thì trả. Cứ mỗi lần tóc dài hay muốn đổi kiểu, họ lại ới em, Em phi lên Mỹ Đình, cũng xa nhưng mà thích. Khi cắt tóc, các cầu thủ trở thành khán giả còn em mới thực sự là ngôi sao. Hi hi. Nói vui vậy thôi, em rất vinh dự vì làm thợ cắt tóc cho cầu thủ Việt”.



“Thế có ý định cắt tóc HLV Miura không?”. “Ồ, nếu được thế thì ông ấy là "coach" - HLV nước ngoài đầu tiên mà em được trổ tay nghề!”, Jim lém lỉnh. “Thế cắt tóc cho chị với, được không?”. “Ôi, em không thạo lắm về tóc nữ. Nhưng cứ thử xem”.

Jim A Jim là nick trên Facebook của Nguyễn Hữu Lộc nhưng Lộc bảo: “Chị cứ gọi em là Jim cho thân mật. Với lại các cầu thủ cũng quen biết em bắt đầu từ cái tên ấy”. Cuộc phỏng vấn giữa tôi và Jim phải kết hợp cả… chát trên mạng vì nếu để cậu ấy kể tên 52 cầu thủ đã từng “kinh” qua tay Jim thì hết cả ngày mất.