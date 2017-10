Joe Hart chọc giận Capello

Thủ môn Joe Hart đang phải đối mặt với cơn giận dữ của HLV Fabio Capello sau khi tờ News of the World tố giác việc ngôi sao của Manchester City này mò sang tận Tây Ban Nha để nhậu nhẹt 2 đêm liên tiếp. Màn chè chén của Hart diễn ra chỉ 36 giờ trước trận gặp Montenegro.

Đêm đầu tiên Hart đến một quán bar dành cho đàn ông ở Puerto Banus. Cùng đi với anh là đồng đội Gareth Barry. Dù đã trốn sang Tây Ban Nha, cả hai Hart vẫn không thoát được con mắt của báo giới xứ sở sương mù. Hình ảnh Hart say sưa thâu đêm suốt sáng bị một CĐV ghi lại bằng điện thoại di động và lọt vào tay tờ News of the World. Một nhân chứng kể lại: “Họ uống trong hàng giờ. Ban đầu họ uống rượu tequila và sau đó cậu ta nốc một chai Malibu. Cậu ta nhậu say đến nỗi đứng không vững khi trèo lên quầy bar để nhún nhảy và ca hát”.

Đêm thứ hai, Hart và Barry lại dắt nhau đến một hộp đêm khác và ăn chơi đến tận 5 giờ sáng. Lần này, thủ môn 23 tuổi chỉ uống champagne song lại cặp kè thêm một cô gái tóc vàng và ở lại đến 5 giờ sáng. Việc đó chắc chắn sẽ khiến người bạn gái lâu năm Kimberley Crew nổi giận. Mặt khác, nó cũng có thể ảnh hưởng đến suất thủ môn chính thức ở tuyển Anh của Hart bởi Capello là người rất nghiêm khắc với các học trò và luôn kêu gọi họ phải giữ gìn hình ảnh của một tuyển thủ.

S.D (Theo News of the World)