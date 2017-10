John Terry để cha ruột sống trong túng thiếu

(TNO) Dù đang hưởng mức lương 150.000 bảng/tuần ở Chelsea nhưng hậu vệ John Terry dường như lại không quan tâm đến hoàn cảnh sống của cha ruột.

>> Cha của Terry đối mặt với tội phân biệt chủng tộc

>> HLV Mourinho cảnh cáo Terry

>> John Terry: Không thi đấu cũng nhận cúp!



Cha của Terry không có tiền để thuê luật sư - Ảnh: Mirror

Theo Sport Mail, ông Ted Terry, vốn là cha của John Terry, nhiều khả năng phải đứng trước tòa một mình để đối chất trong vụ kiện liên quan đến hành vi phân biệt chủng tộc diễn ra vài tháng trước. Cha ruột cựu hậu vệ tuyển Anh than phiền rằng ông không có đủ tiền để thuê luật sự biện hộ.

“Tôi không có đủ khả năng chi trả cho luật sư. Việc thuê luật sư khiến tôi mất tổng chi phí là 340 bảng”, báo The Sun dẫn lời ông Ted Terry.

Được biết, cha của John Terry dính đến một vụ ẩu đả trên đường phố London (Anh) hồi tháng 3 vừa qua. Ngoài ra, ông Ted còn bị cáo buộc có hành vi phân biệt chủng tộc, song may mắn thoát khỏi cảnh “bóc lịch” nhờ đóng tiền bảo lãnh.

Không biết lý do của ông Ted đưa ra có đúng sự thật hay chăng, nhưng trước mắt điều này sẽ liên luỵ đến John Terry. Tại Anh, ai cũng biết hậu vệ đang khoác áo Chelsea đang hưởng thụ một cuộc sống xa hoa với mức lương hàng trăm ngàn bảng/tuần và sống trong dinh thự lộng lẫy có giá đến 10 triệu bảng.

Do đó, những lời than phiền của ông Ted về chuyện túng thiếu một số tiền chẳng thấm vào đầu so với mức lương của Terry sẽ khiến đứa con của ông bị mang tiếng không quan tâm đến cha ruột của mình.

Đây không phải lần đầu cha mẹ của cựu đội trưởng tuyển Anh làm xấu mặt con trai. Mới hồi tháng trước, báo chí bắt gặp hình ảnh bà Sue Terry, mẹ ruột John Terry, ăn chơi trác táng tại một hộp đêm rồi sau đó say xỉn không biết gì trên xe taxi. Chưa hết, bà Sue từng bị bắt gặp ăn trộm quần áo trị giá 800 bảng trong chuỗi siêu thị bán lẻ M&S và Tesco hồi năm 2009.

Đức Trường